A finales de 2023, el nombre de Nico Paz comenzó a resonar en el mundo del fútbol gracias a sus actuaciones con el Real Madrid, y en ese contexto, se viralizó una foto del delantero en su infancia vistiendo la camiseta de Boca.

"Esto es de cuando era chiquito. La mayor parte de mi familia es de Boca", afirmó Nico Paz a casi tres años de que esa imagen se hiciera popular. El delantero argentino compartió sus reflexiones después de la victoria 1 a 0 del Como ante el AEK Atenas en la UEFA Champions League.

"De chiquito me compraban mucho las camisetas", agregó el jugador de 22 años, quien se perfila como una figura en la Selección argentina y podría heredar la camiseta número 10 que dejó vacante Lionel Messi tras su retiro del combinado nacional.

Las declaraciones de Nico reflejan la preferencia futbolística de su padre, Pablo Paz, un exfutbolista que debutó en Newell's, jugó en Banfield y tuvo una carrera en Europa, además de pasar por Independiente. El exdefensor de la selección argentina no pudo cumplir su sueño de vestir la camiseta de Boca.

Por otro lado, dado que nació en Tenerife y se crió en España, Nico no tuvo la oportunidad de conocer el fútbol formativo argentino y no ha expresado públicamente sus preferencias futbolísticas.

En cuanto a su rendimiento en la temporada actual, luego de salir del Real Madrid primero a préstamo y luego ser traspasado al Como de Italia, Paz ha tenido un destacado desempeño, acumulando seis goles y ocho asistencias en 15 partidos.