Con Mastantuono como titular, el Real Madrid arranca su camino en Champions
El Real Madrid recibe al conjunto francés desde las 16 en el Santiago Bernabéu en el arranque de la competencia europea.
16/09/2025 | 15:33Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Mastantuono es indispensable para Xabi Alonso.
El Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el arranque de la Champions League con el argentino Franco Mastantuono como titular.
El partido, correspondiente a la primera jornada de la competencia europea, se juega desde las 16:00 en el Estadio Santiago Bernabéu.
/Inicio Código Embebido/
Premio futbolístico. Mastantuono es el único argentino nominado al Golden Boy
El joven futbolista participa por el galardón la mejor Sub 21 que juega en Europa y entrega Tuttosport.
/Fin Código Embebido/
El equipo de Xabi Alonso llega muy afilado por su performance en La Liga, y quiere ser una vez más uno de los animadores del certamen continental que lo tiene como máximo campeón.
La formación del Real Madrid, con Mastantuono:
Courtouis; Alexander-Arnold, Huijsen, Militao, Carreras; Tchouameni, Valverde, Mastantuono; Arda Guler, Mbappé, Rodrygo.
Partido en desarrollo
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? El Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en la Champions League.
¿Quién es titular en el partido? El argentino Franco Mastantuono es titular en el Real Madrid.
¿Cuándo se juega el partido? El partido se juega desde las 16:00.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? El encuentro se realiza en el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Por qué es relevante el partido? Es el arranque de la Champions League y el Real Madrid busca ser uno de los animadores del certamen continental.