Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Con Mastantuono como titular, el Real Madrid arranca su camino en Champions

El Real Madrid recibe al conjunto francés desde las 16 en el Santiago Bernabéu en el arranque de la competencia europea. 

16/09/2025 | 15:33Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Mastantuono es indispensable para Xabi Alonso.

El Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el arranque de la Champions League con el argentino Franco Mastantuono como titular.

El partido, correspondiente a la primera jornada de la competencia europea, se juega desde las 16:00 en el Estadio Santiago Bernabéu.

El equipo de Xabi Alonso llega muy afilado por su performance en La Liga, y quiere ser una vez más uno de los animadores del certamen continental que lo tiene como máximo campeón.

La formación del Real Madrid, con Mastantuono:

Courtouis; Alexander-Arnold, Huijsen, Militao, Carreras; Tchouameni, Valverde, Mastantuono; Arda Guler, Mbappé, Rodrygo

Partido en desarrollo

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? El Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en la Champions League.

¿Quién es titular en el partido? El argentino Franco Mastantuono es titular en el Real Madrid.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se juega desde las 16:00.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? El encuentro se realiza en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Por qué es relevante el partido? Es el arranque de la Champions League y el Real Madrid busca ser uno de los animadores del certamen continental.

