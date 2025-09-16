Con Mastantuono como titular, el Real Madrid arranca su camino en Champions

El Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el arranque de la Champions League con el argentino Franco Mastantuono como titular.

El partido, correspondiente a la primera jornada de la competencia europea, se juega desde las 16:00 en el Estadio Santiago Bernabéu.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El equipo de Xabi Alonso llega muy afilado por su performance en La Liga, y quiere ser una vez más uno de los animadores del certamen continental que lo tiene como máximo campeón.

La formación del Real Madrid, con Mastantuono:

Courtouis; Alexander-Arnold, Huijsen, Militao, Carreras; Tchouameni, Valverde, Mastantuono; Arda Guler, Mbappé, Rodrygo.

Partido en desarrollo

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/