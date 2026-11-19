La selección Sub-17 comenzó con el pie izquierdo y perdió en el debut ante Australia en el Mundial
El panorama del conjunto nacional dirigido por Diego Placente empieza a complicarse en el Mundial de Catar.
19/11/2026 | 15:28Redacción Cadena 3
FOTO: La Sub 17 arrancó el Mundial con el pie izquierdo. (Foto:Prensa selección)
La Selección argentina comenzó el Mundial Sub-17 con el pie izquierdo al caer en su debut por 2-0 ante Australia y se le complica la clasificación a la siguiente ronda, aunque le quedan dos encuentros por delante en el Grupo C.
El conjunto australiano se quedó con el triunfo en la cancha 8 del complejo Aspire Zone, en Al Rayyan, Doha, con los goles de Güich en contra, a los 15 minutos de la segunda parte, y Akón, 10 minutos más tarde, tras la decisión del VAR de convalidar el gol, que había sido anulado por fuera de juego.
El conjunto nacional de las categorías inferiores no logró el primer objetivo: iniciar la competencia con una victoria que lo acomodara en la tabla. Desde el comienzo del encuentro, sufrió las llegadas del rival. A los cinco minutos, Luke Becvinovski se perdió el primero debajo del arco.
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La Selección argentina respondió a los tres minutos con el remate de primera de Tobias Goytia, que el arquero australiano atajó con la cara, el mismo fue clave al volar hacia la derecha para tapar el gran remate lejano del mediocampista Giovanni Baroni.
Minutos más tarde, el arquero argentino Valentín Reigia se hizo fuerte para tapar tres remates de Australia que pudieron abrir el marcador.
En el complemento, el equipo de Oceanía volvió a tener una de las más claras. A los 60 minutos, Alkon Akón tiró un centro raso que Álvaro Güich desvió y que se coló en el arco del equipo de Diego Placente.
El segundo se originó con el tanto de Akol Akon, que primero fue anulado por fuera de juego, pero después, con ayuda del VAR, el árbitro canadiense Michael Venne rectificó la decisión y convalidó el tanto a favor de Australia para sellar el triunfo. Minutos antes del final, Ulises Vallejos fue expulsado en el equipo de Placente.
Al conjunto nacional le queda disputar sus dos partidos de la fase de grupos: ante Mozambique, el domingo 22 a las 12:30, y frente a Dinamarca, el miércoles 25, también a las 12:30.
Lectura rápida
1. ¿Qué resultado obtuvo la Selección argentina en su debut en el Mundial Sub-17?
La Selección argentina perdió 2-0 ante Australia.
2. ¿Quiénes anotaron los goles para Australia?
Los goles fueron anotados por Güich en contra y Akón.
3. ¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido se llevó a cabo en la cancha 8 del complejo Aspire Zone, en Al Rayyan, Doha.
4. ¿Cuándo jugará la Selección argentina sus próximos partidos?
Los próximos partidos son ante Mozambique el domingo 22 y frente a Dinamarca el miércoles 25.
5. ¿Qué decisión del VAR afectó el resultado del partido?
El VAR convalidó un gol de Akol Akon que había sido anulado por fuera de juego.