La selección española homenajeó a Jesús de Miguel, el delantero que murió en un partido

La selección de España realizó un homenaje a Jesús de Miguel antes de enfrentar a Inglaterra en la UEFA Nations League.

En el Estadio Metropolitano, los futbolistas del equipo dirigido por Luis de la Fuente rindieron tributo al delantero del Tenerife, quien falleció tras chocar con el arquero del Andorra.

En un gesto significativo, varios jugadores titulares salieron al campo de juego vistiendo camisetas de los clubes donde había jugado De Miguel.

Pau Cubarsí, Alex Baena, Marc Cucurella, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Lamine Yamal y Unai Simón fueron los encargados de portar estas camisetas en la foto oficial previa al encuentro.

Este homenaje se sumó a las acciones realizadas durante el último entrenamiento de la selección española, donde los jugadores guardaron un minuto de silencio y colocaron una camiseta de España con el nombre de Jesús de Miguel al borde del campo.

En las horas previas al partido, el Tenerife también vivió un momento especial, ya que regresó a la competición tras la muerte de su delantero. En el encuentro contra Ceuta, correspondiente a la fecha 14 de LaLiga Hypermotion, los futbolistas del equipo visitante se acercaron a la puerta 9 del estadio para dejar una ofrenda floral.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió a los nueve minutos de juego. En ese instante, el árbitro detuvo el partido y todo el estadio se unió en un aplauso cerrado en memoria de Jesús de Miguel.