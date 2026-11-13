La Selección Argentina Sub 20 ya conoce a sus rivales para el Sudamericano en Colombia
El equipo argentino, que conduce técnicamente Diego Placente, irá por su quinta consagración en este torneo, donde ya conoce los equipos con los que compartirá el Grupo B.
13/11/2026 | 15:49Redacción Cadena 3
FOTO: Baroni, una de las figuras del Sub-20
La Selección Argentina Sub 20 conoció este viernes los rivales que enfrentará en la fase de grupos del Sudamericano, que se llevará a cabo en Colombia, a comienzos del próximo año.
Los jóvenes representantes de la Argentina, dirigidos por Diego Placente, estarán en el Grupo B y deberán medirse con Brasil, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Solo los primeros tres de estos cinco equipos se meterán en el hexagonal final.
De allí, además, saldrán las cuatro selecciones sudamericanas que jugarán el Mundial Sub 20 del año que viene en Azerbaiyán y Uzbekistán, mientras que el quinto irá al repechaje en busca de otra plaza.
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#Sub20 Grupo confirmado para el Sudamericano 2027.
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Aún se desconoce qué días tendrá acción la Albiceleste y contra quién debutará, en el torneo que se disputará entre el 22 de enero y el 7 de febrero del año entrante.
Argentina irá en busca de su sexta conquista en un Sudamericano de esta categoría: ya se consagró campeón en las ediciones de 1967, 1997, 1999, 2003 y 2015.
Lectura rápida
¿Qué torneo jugará la Selección Argentina Sub 20? La Selección Argentina Sub 20 jugará el Sudamericano en Colombia.
¿Quién dirige a la Selección Argentina Sub 20? La Selección Argentina Sub 20 es dirigida por Diego Placente.
¿Cuándo se llevará a cabo el Sudamericano? El Sudamericano se disputará entre el 22 de enero y el 7 de febrero del año entrante.
¿Con quiénes se medirá Argentina en la fase de grupos? Argentina se medirá con Brasil, Uruguay, Venezuela y Bolivia.
¿Cuántas veces ha ganado Argentina el Sudamericano Sub 20? Argentina ha ganado el Sudamericano Sub 20 en cinco ocasiones: 1967, 1997, 1999, 2003 y 2015.