La Justicia en lo Penal Económico endureció las condiciones que Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), debió cumplir para salir del país. El juez Diego Amarante elevó la garantía económica de $30 millones a $50 millones que el dirigente tuvo que depositar y le ordenó presentarse en los tribunales para firmar un acta.

Esta decisión se tomó luego de que Tapia solicitara autorización para viajar a Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil, en el marco de compromisos institucionales relacionados con la Conmebol y la FIFA.

El permiso judicial otorgado se extendió hasta el 13 de diciembre. El juez Amarante consideró, al evaluar el pedido, la capacidad económica del presidente de la AFA. En su resolución, el magistrado sostuvo que los viajes previstos y los gastos asociados eran elementos suficientes para aumentar el monto de la garantía. Amarante argumentó que los desplazamientos internacionales evidencian "una sobrada solvencia en cabeza del nombrado, en virtud de lo cual, es de opinión de esta judicatura que la caución que debe imponerse debe ser ajustada a esa realidad".

En este contexto, Tapia debió transferir otros $20 millones a una cuenta del Banco Nación para cumplir con la nueva suma exigida. Asimismo, el juez modificó el mecanismo mediante el cual el presidente de la AFA debía comprometerse a respetar el itinerario informado y regresar a Argentina en los plazos establecidos.

Hasta ese momento, el dirigente podía firmar el acta correspondiente de manera digital. Sin embargo, Amarante ordenó que lo hiciera de forma presencial. Por tal motivo, antes de partir hacia Colombia, Tapia acudió a la sede de los tribunales en lo Penal Económico, ubicada en el barrio porteño de Retiro.

El presidente de la AFA tenía previsto participar en diversos eventos deportivos en las semanas siguientes, incluyendo la final de la Copa Libertadores en Uruguay, una reunión de la Comisión de las Reglas del Juego de la FIFA en Suiza y el sorteo del Mundial femenino de 2027 en Brasil.

La prohibición de salida del país que pesaba sobre Tapia se enmarcó en un expediente que investigaba la presunta apropiación indebida de impuestos y recursos de la seguridad social por más de $19.300 millones por parte de la AFA. A finales de marzo, Amarante procesó a Tapia y a su tesorero, Pablo Toviggino, y dispuso embargos sobre sus bienes por $350 millones a cada uno.

El 26 de junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos de los dirigentes, lo que acercó el expediente a una eventual elevación a juicio oral. En paralelo, Amarante investigó la supuesta utilización de facturas apócrifas por $290 millones durante 2024 y 2025. Tapia también estuvo bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito en su desempeño como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). En septiembre, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del dirigente a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, con el objetivo de reconstruir la evolución de su patrimonio, ingresos y movimientos financieros.