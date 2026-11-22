El entrenador Eduardo Domínguez asumió su responsabilidad tras la derrota de Atlético Mineiro frente a Boca en la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Colombia, donde los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel sellaron el destino del encuentro.

"Más allá de que nos hicieron un gol de pelota parada, desde afuera daba la sensación que nuestro equipo entró tensionado, nervioso, y ellos jugaron natural", expresó Domínguez al analizar el desempeño de su equipo.

El técnico hizo hincapié en errores individuales que costaron el partido, mencionando a Everson y Natanael: "A Ever (Everson) se le escapa la pelota de las manos, una pelota fácil… Natanael quiere dar un pase y se la da a un jugador de Boca para que pueda definir. Son pequeñas cositas, errores que contagian", afirmó.

En relación al plan para contrarrestar a Leandro Paredes, Domínguez comentó: "Planificamos el partido sabiendo que su participación es fundamental para el equipo contrario. Entre Bernard y Fred intentamos marcarlo".

El entrenador también admitió las dificultades que tuvo su equipo: "Nos costó mucho tener la pelota, nos costó mucho atacar, que fueron pocas veces. Entramos en desesperación".

Tras los cambios realizados en el entretiempo, lamentó el golpe inicial del segundo tiempo: "Cuando entramos en el segundo tiempo con cambios a la primera jugada te hacen el segundo gol y se hace mucho más cuesta arriba. Uno pensaba que podía cambiar y te dan una bofetada y decís ¿qué pasó?".

Domínguez agregó: "Sabíamos cómo iba a atacar el rival, los ataques rápidos… Son buenos jugadores los que tiene el rival. Nosotros también los tenemos, pero no lo pudimos plasmar".

Ante la magnitud de la derrota, el técnico recordó su caída por penales en 2015 con Huracán ante Independiente Santa Fe en Bogotá, en la misma competición. Atlético Mineiro ha sumado su tercera derrota consecutiva en finales internacionales, habiendo perdido anteriormente la Libertadores 2024 ante Botafogo y la Sudamericana 2025 ante Lanús. "Les pedimos disculpas a nuestros hinchas", expresó, y pidió reacción para las tres fechas finales del Brasileirao: "Tenemos que dar la cara".