La AFA despidió al papa León XIV tras su histórica visita a la Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, se despidió del papa León XIV tras su visita histórica al país durante tres días, en los que participó de actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján como parte de su gira por Sudamérica.

En un comunicado, la AFA expresó su agradecimiento al Sumo Pontífice: "Desde la Asociación del Fútbol Argentino, junto a sus clubes, dirigentes, futbolistas y todos los integrantes de la familia del fútbol, expresamos nuestro agradecimiento por su presencia en nuestra tierra", y añadió: "Le deseamos un buen regreso, con nuestros mejores deseos para la continuidad de su misión pastoral".

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El fútbol argentino despide al Papa León XIV La AFA, en representación de su presidente, Señor Claudio Tapia, y de todo el fútbol nacional, despide a Su Santidad el Papa León XIV, tras su visita a nuestro país en el marco de su viaje apostólico por la región. https://t.co/ZbdCDOac3t — AFA (@afa) November 11, 2026

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La Argentina tuvo el privilegio de recibir al Santo Padre en una visita que significó mucho para el país, lo que llevó a la AFA a adelantar la última fecha del campeonato, que se definió el sábado, día en que Boca se consagró Campeón de Liga.

En su última misa, celebrada esta mañana en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, se destacó la vestimenta del Papa: "Se vio al papa León XIV emocionado y abrazando los colores de nuestra patria y de la Virgen de Luján en su despedida del país", además de resaltar la "calidez, humanidad y amor a través de la palabra, con la reciprocidad por parte del pueblo argentino".

El papa León XIV se despidió de Argentina con un mensaje en sus redes sociales, en el que partió rumbo a Perú y destacó el cariño con el que fue recibido durante su visita apostólica al país.

"Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño; me he sentido como en casa", escribió el Pontífice en su publicación.