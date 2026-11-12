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Italia venció a Francia y llegó a la cima de su grupo en la UEFA Nations League

El equipo dirigido por Mancini se impuso con un contundente 3 a 1, asegurando su lugar en la lucha por el liderazgo del grupo.

12/11/2026 | 19:07Redacción Cadena 3

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Italia venció a Francia y se trepó a la cima.

FOTO: Italia venció a Francia y se trepó a la cima.

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Italia logró una victoria contundente por 3 a 1 frente a Francia en la quinta jornada de la UEFA Nations League, con goles de David Frattesi y dos de Francesco Espósito, lo que le permitió alcanzar al equipo galo en la cima del grupo 1 de la Liga A, donde ambos suman diez puntos.

El partido, disputado el jueves, comenzó con un error de Gianluigi Donnarumma, quien dejó la puerta abierta para que Michael Olisé abriera el marcador a los diez minutos del primer tiempo tras un fallo en la salida desde el fondo. El arquero del Manchester City intentó un pase hacia adentro, pero se vio mal posicionado al retroceder.

El empate llegó a los 26 minutos del primer tiempo, gracias a una jugada colectiva por la izquierda que terminó en un pase al medio, donde Francesco Espósito conectó el balón en el área chica.

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/Fin Código Embebido/

En la segunda mitad, Sebastiano Espósito erró un penal a los 17 minutos, pero su hermano Francesco no falló en su siguiente oportunidad desde los once metros, anotando el tercer gol a los 30 minutos y sellando el 3 a 1 definitivo.

En el mismo grupo, Bélgica se impuso 2 a 1 ante Turquía, ascendiendo a la tercera posición con nueve puntos, mientras que el equipo turco sigue sin sumar unidades tras perder todos sus partidos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En otros encuentros destacados, Inglaterra venció 2 a 1 a Croacia con goles de Morgan Rogers y Harry Kane, mientras que Petar Sucic había abierto el marcador para los croatas. Con este resultado, Inglaterra acumula 12 puntos en el Grupo 3 de la Liga A, donde es escolta.

El líder de este grupo es España, que se llevó una victoria de 2 a 0 contra República Checa, con tantos de Álex Baena y Marc Pubill, manteniendo su invicto con 15 puntos tras cinco encuentros.

Lectura rápida

¿Qué resultado tuvo el partido entre Italia y Francia?
Italia ganó 3 a 1 a Francia.

¿Quiénes anotaron los goles de Italia?
Los goles fueron marcados por David Frattesi y Francesco Espósito, quien anotó dos veces.

¿Cuál fue el error que permitió a Francia abrir el marcador?
Gianluigi Donnarumma cometió un error en la salida, lo que permitió a Michael Olisé marcar el primer gol.

¿Qué otros resultados se dieron en la UEFA Nations League?
Bélgica venció a Turquía 2 a 1, Inglaterra superó a Croacia 2 a 1 y España ganó 2 a 0 a República Checa.

¿Qué posición ocupa Italia en su grupo tras esta victoria?
Italia comparte el primer lugar del grupo 1 de la Liga A con Francia, ambos con diez puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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