Inter Miami recibe al FC Cincinnati con Messi en el banco de suplentes

Con Lionel Messi, en el banco de suplentes Inter Miami recibe este sábado a FC Cincinnati, por la fecha 37 de la Major League Soccer (MLS), obligado a ganar para mantenerse con chances de ingresar a los play-off.

El encuentro se disputa en el DRV PNK Stadium desde las 20.30 (hora de la Argentina), cuenta con el arbitraje de Rubiel Vázquez y la transmisión exclusiva de Apple TV.

Tonight’s Starting XI vs Cincinnati #MIAvCIN | 7:30PM ET | ??Get a One Month Free Trial of #MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/C2D0sCnf3V pic.twitter.com/SjHwFx2r1A