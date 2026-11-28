Instituto recibe a River en Córdoba por un lugar en la semifinal
El partido se juega en el Estadio Monumental Presidente Perón a las 22 horas. Transmite Cadena 3.
FOTO: Instituto recibe a River en Córdoba por un lugar en la semifinal (Foto: @InstitutoACC).
Instituto recibe este sábado a River en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Clausura.
El partido se jugará a las 22 horas en el Estadio Monumental Presidente Perón. La cobertura del encuentro se podrá seguir a través de Cadena 3, mientras que la televisación estará a cargo de ESPN Premium.
El árbitro designado es Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El equipo cordobés tuvo una destacada actuación en la fase inicial del torneo, terminando como líder de la Zona A con 34 puntos.
En los octavos de final, el conjunto dirigido por Diego Flores superó a Huracán con un 2-1.
River clasificó a los cuartos de final tras superar un semestre difícil, marcado por las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, lo que llevó a la salida del entrenador Eduardo Coudet.
Con Leonardo Ponzio como DT interino, el Millonario mostró una notable mejora, terminando cuarto en la Zona B con 26 puntos y ganando 3-1 a Lanús en los octavos de final.
A pesar de la recuperación, el conjunto de Núñez no logró clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual, por lo que su única opción para volver a competir en el torneo continental es consagrarse campeón del Torneo Clausura.
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Lectura rápida
¿Qué partido jugará River?
River se enfrentará a Instituto de Córdoba en cuartos de final del Torneo Clausura.
¿Quién es el entrenador actual de River?
Leonardo Ponzio es el director técnico interino de River Plate.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido está programado para el sábado a las 22 horas.
¿Dónde se disputará el encuentro?
El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente Perón de Instituto.
¿Por qué necesita River ganar?
River debe consagrarse campeón del Torneo Clausura para clasificar a la próxima Copa Libertadores.
[Fuente: Noticias Argentinas]