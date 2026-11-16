Instituto puso a la venta las entradas para el duelo ante Huracán

FOTO: La Willington estará ocupada por los hinchas gloriosos

Instituto comenzó la venta de entradas para el partido del próximo domingo ante Huracán de Parque de los Patricios, cotejo a jugarse en el Mario Kempes desde las 22 por los octavos de final del Torneo Clausura.

Como el carnet de socio fútbol no tiene validez, el expendio de los boletos será para aquellos que tuvieron abono y para los no socios, es decir que todos deberán comprar su pase.

/Inicio Código Embebido/

?????????? ???? ???????????? ???????? ??? Ya están a la venta las ubicaciones para el partido de octavos de final ?? Huracán, para socios/as y no socios/as, según los días habilitados. ??? El partido se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes. https://t.co/Zuv46Vh9qM — Instituto ACC (@InstitutoACC) November 16, 2026

/Fin Código Embebido/

La modalidad de expendio de boletos es exclusiva para los hinchas albirrojos, con prioridad primero para los que hayan tenido abono contratado entre los dos torneos del año, cuyo valor será de 30 mil pesos para la popular Willington y 50 mil la platea Gasparini.

Esto regirá a través del portal de socios o con presencia en la sede social hasta el próximo miércoles a las 9.

En tanto que la venta para el público en general tendrá lugar desde el miércoles 8 a las 9 con estos valores: 65 mil pesos la Willington y 85 mil la Gasparini.

En esta oportunidad, el club informó que no pondrá a la venta ni la popular Artime ni la platea Ardiles.

• Prioridad 1 (beneficio para abonados): los socios que hayan adquirido el abono del Torneo Apertura o Clausura 2026 pueden comprar primero, desde las 13:00 hs del lunes 16/11 hasta las 09:00 hs del miércoles 18/11. El abono no reemplaza la entrada: deben abonar su ubicación.

• Prioridad 2: a partir de las 09:00 hs del miércoles 18/11 se suma el resto de los socios, hasta el día del partido o hasta agotar capacidad.

• POPULAR NORTE WILLINGTON 30 MIL

• PLATEA GASPARINI 50 MIL (a través del portal socios o sede)

Menores: hasta 11 años inclusive ingresan a Popular Willington o Platea Gasparini solo con la Cuota Social al día. No abonan ubicación.

Jubilados: 30% de descuento en todas las ubicaciones.

Para los no socios, la modalidad de compra (a través de (entradas.institutoacc.com.ar) será la siguiente: desde el miércoles 18/11 a las 10:00 hs hasta el día del partido (horario a definir).

Menores: hasta 3 años inclusive ingresan a Popular Willington o Platea Gasparini solo con DNI.

NO SOCIOS: POPULAR NORTE WILLINGTON 65MIL

PLATEA GASPARINI 85MIL