Instituto tiene entre algodones a dos de sus figuras para el duelo de cuartos de final ante River, como lo son Alex Luna y Leandro Lázaro.

Ambos son titulares indiscutidos en el primer equipo que orienta Diego Flores, al punto de que Luna marcó 9 goles en el año y Lázaro 5. Es decir que entre ambos anotaron 14 de los 50 tantos de la Gloria en 2026, es decir el 28%.

Por si fuera poco, Luna y Lázaro son los futbolistas de más asistencias en la temporada: el ex Independiente alcanzó 7 pases gol y el de las inferiores albirroja dio 6 pases gol.

Luna intervino entonces en 16 de los 50 goles de Instituto; mientras que Lázaro fue protagonista de 11 de los 50. O sea que entre ambos participaron en 27 tantos de los 50 del equipo en el año, es decir el 54%.

Esos números contrastan abruptamente con dos de sus posibles reemplazantes y que son los jugadores que vienen entrando seguido por ambos: John Córdoba y Jonás Acevedo.

El extremo colombiano jugó 31 partidos en el año y había arrancado como titular, tanto con Daniel Oldrá como con Flores. Tuvo tres anotaciones (ante Estudiantes de Río Cuarto en el Apertura, Lanús en Copa Argentina y Estudiantes de La Plata en el Clausura), más una asistencia que fue a Facundo Suárez en el empate ante Newell’s.

El ex Huracán lleva 19 juegos en 2026, apenas dos como titular y una asistencia, dada contra Atlanta en Copa Argentina.

Para encontrar el último gol de Acevedo, hay que ir hasta 2025 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Informe de Gabriel Rodríguez