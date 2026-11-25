Instituto: las notables diferencias entre Luna y Lázaro con Córdoba y Acevedo
La Gloria tiene entre algodones a dos de sus mejores exponentes en cancha. Pero los posibles reemplazos, están lejos de ese nivel. Los detalles.
25/11/2026 | 15:38Redacción Cadena 3
FOTO: Córdoba y Luna, protagonistas
Instituto tiene entre algodones a dos de sus figuras para el duelo de cuartos de final ante River, como lo son Alex Luna y Leandro Lázaro.
Ambos son titulares indiscutidos en el primer equipo que orienta Diego Flores, al punto de que Luna marcó 9 goles en el año y Lázaro 5. Es decir que entre ambos anotaron 14 de los 50 tantos de la Gloria en 2026, es decir el 28%.
Por si fuera poco, Luna y Lázaro son los futbolistas de más asistencias en la temporada: el ex Independiente alcanzó 7 pases gol y el de las inferiores albirroja dio 6 pases gol.
Luna intervino entonces en 16 de los 50 goles de Instituto; mientras que Lázaro fue protagonista de 11 de los 50. O sea que entre ambos participaron en 27 tantos de los 50 del equipo en el año, es decir el 54%.
Esos números contrastan abruptamente con dos de sus posibles reemplazantes y que son los jugadores que vienen entrando seguido por ambos: John Córdoba y Jonás Acevedo.
El extremo colombiano jugó 31 partidos en el año y había arrancado como titular, tanto con Daniel Oldrá como con Flores. Tuvo tres anotaciones (ante Estudiantes de Río Cuarto en el Apertura, Lanús en Copa Argentina y Estudiantes de La Plata en el Clausura), más una asistencia que fue a Facundo Suárez en el empate ante Newell’s.
El ex Huracán lleva 19 juegos en 2026, apenas dos como titular y una asistencia, dada contra Atlanta en Copa Argentina.
Para encontrar el último gol de Acevedo, hay que ir hasta 2025 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Informe de Gabriel Rodríguez
Lectura rápida
¿Quiénes son las figuras de Instituto que están en duda para el partido? Alex Luna y Leandro Lázaro son las figuras en duda.
¿Qué aportes han hecho Luna y Lázaro en la temporada? Han anotado 14 goles y dado 13 asistencias entre ambos.
¿Cuántos goles ha anotado John Córdoba en la temporada? John Córdoba ha anotado tres goles en 31 partidos.
¿Cuántos partidos ha jugado Jonás Acevedo y cuántos como titular? Jonás Acevedo ha jugado 19 partidos, de los cuales apenas dos fueron como titular.
¿Cuándo fue el último gol de Acevedo? El último gol de Jonás Acevedo fue en 2025 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.