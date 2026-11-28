Independiente y Vélez empataron en Liniers y definen el pase a semis en los penales
El duelo se lleva a cabo este sábado a las 20 en el Estadio José Amalfitani. El ganador avanzará a las semifinales del torneo de fútbol argentino. Transmite Cadena 3.
FOTO: Independiente y Vélez se miden en Liniers. (Foto: CAI)
FOTO: Vélez e Independiente se enfrentan en el José Amalfitani.
Independiente se presenta este sábado ante Vélez, en un crucial encuentro por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, donde se definirá al primer equipo que acceda a las semifinales.
Este partido, que comenzó a las 20, se disputa en el Estadio José Amalfitani y cuenta con la transmisión en vivo de Cadena 3 Argentina, además de estar disponible a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado para este encuentro es Facundo Tello, mientras que el VAR estará a cargo de Salomé Di Iorio.
Seguí la transmisión en vivo de Cadena 3 Argentina
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El gol de Independiente (Váldez)
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¡VALDÉZ PUSO EL 1-0 DE INDEPENDIENTE EN EL ALARGUE! ??
El defensor del Rojo aprovechó un despeje defectuoso de Vélez y no perdonó para adelantar a su equipo.
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El gol de Vélez (Martínez)
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DE CABEZA, RONALDO MARTÍNEZ LO EMPATÓ PARA VÉLEZ
El delantero del Fortín metió un gran cabezazo y puso el 1-1 ante Independiente.
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Lectura rápida
¿Qué se define este sábado?
El primer semifinalista del Torneo Clausura entre Vélez e Independiente.
¿Dónde se juega el partido?
En el Estadio José Amalfitani.
¿A qué hora inicia el encuentro?
A las 20 horas.
¿Quiénes son los árbitros del partido?
El árbitro principal es Facundo Tello y el VAR será Salomé Di Iorio.
¿Qué necesitan ambos equipos?
Vélez necesita ganar para asegurar su lugar en la Copa Libertadores, mientras que Independiente busca romper su sequía de títulos locales.
[Fuente: Noticias Argentinas]