FOTO: Vélez e Independiente se enfrentan en el José Amalfitani.

FOTO: Independiente y Vélez se miden en Liniers. (Foto: CAI)

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Independiente se presenta este sábado ante Vélez, en un crucial encuentro por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, donde se definirá al primer equipo que acceda a las semifinales.

Este partido, que comenzó a las 20, se disputa en el Estadio José Amalfitani y cuenta con la transmisión en vivo de Cadena 3 Argentina, además de estar disponible a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado para este encuentro es Facundo Tello, mientras que el VAR estará a cargo de Salomé Di Iorio.

Seguí la transmisión en vivo de Cadena 3 Argentina

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El gol de Independiente (Váldez)

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¡VALDÉZ PUSO EL 1-0 DE INDEPENDIENTE EN EL ALARGUE! ?? El defensor del Rojo aprovechó un despeje defectuoso de Vélez y no perdonó para adelantar a su equipo. #LPFxTNTSports https://t.co/mACEgdCRSt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 29, 2026

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El gol de Vélez (Martínez)

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DE CABEZA, RONALDO MARTÍNEZ LO EMPATÓ PARA VÉLEZ El delantero del Fortín metió un gran cabezazo y puso el 1-1 ante Independiente. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/RHYHlZe3Hy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 29, 2026

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