Godoy Cruz y Tristán Suárez definen el primer ascenso a primera división en Alberdi

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán este domingo a las 17:00 en el estadio "Gigante de Alberdi", en Córdoba, por la súper final de la Primera Nacional en búsqueda del ascenso a la Primera División del fútbol argentino, con transmisión por streaming de LFP Play y de Cadena 3.

La terna arbitral estará comandada por Nicolás Ramírez, mientras que Pablo González y Eric Grunmann serán los asistentes; y Álvaro Carranza el cuarto árbitro. El VAR lo llevará a cabo Hernán Mastrángelo y su asistente será Javier Uziga.

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Los dos equipos llegan con dos semanas de descanso, puesto que la definición del ascenso fue el fin de semana del 31 de octubre, mientras que el fin de semana anterior no hubo actividad por la visita del Papa León XIV,

Godoy Cruz clasificó al partido decisivo en la última fecha, ya que Ferro lideraba la Zona A y parecía tener su lugar en la final asegurado. Sin embargo, el equipo de Caballito perdió en el penúltimo partido y luego igualó sin goles ante Acasusso. El "Tomba", en cambio, le ganó 2 a 1 a Almirante Brown en una definición infartante, igualó a Ferro con 66 puntos en la cima y pasó a la final por tener mejor diferencia de gol.

En la Zona B, llegaban con chances tanto Tristán Suárez como Atlanta (estaba a dos puntos). Si el "Lechero" perdía ante Deportivo Maipú y el "Bohemio" le ganaba a Midland, este último se metía en la final. Sin embargo, ambos equipos empataron y no se modificaron sus puestos en la tabla, por lo que Tristán Suárez obtuvo la clasificación a la final.

Las perspectivas respecto a llegar a Primera son distintas: Godoy Cruz intentará subir nuevamente a la categoría tras un año del descenso, que fue exactamente el 15 de noviembre de 2025. En tanto, Tristán Suárez buscará estar en la máxima categoría por primera vez en su historia.

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