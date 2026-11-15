Godoy Cruz le ganó a Tristán Suárez, se coronó campeón y vuelve a ser de Primera División

Godoy Cruz venció a Tristán Suárez en el estadio "Gigante de Alberdi", en Córdoba, por la súper final de la Primera Nacional y se quedó con el ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

El elenco mendocino se impuso con tantos de Esteban Burgos, de penal a los 12 minutos de primer tiempo, Axel Rodríguez, en 32 minutos y Martín Pino, a los 23 del complemento, mientras que el descuento fue obra de Marcos Enrique, cuando iban 40 minutos del primer tiempo.

Con la victoria en el partido decisivo, el equipo que conduce Pablo De Muner pudo ponerle el broche de oro a una segunda rueda excelente y volvió a la máxima categoría del fútbol argentino tras solo un año de ausencia, superando el descenso traumático que vivió en 2025.

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Con este resultado, Mendoza vuelve a contar con tres representantes en Primera División. Tristán Suárez, por su parte, seguirá en carrera a través del Reducido en busca del segundo ascenso.

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