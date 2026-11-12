Estudiantes le gana a Independiente Rivadavia y se está quedando con la Supercopa: seguilo en vivo

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentan este jueves, en una nueva edición de la Supercopa Argentina.

El encuentro, que está programado para las 20, se lleva a cabo en el Estadio Julio César Villagra de Belgrano y cuenta con la transmisión en vivo de Cadena 3. El árbitro designado es Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR está Héctor Paletta.

Seguí la transmisión de YouTube de la radio:

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Estudiantes llega a este encuentro en medio de un mes que podría ser inolvidable, ya que en poco más de 15 días se enfrentará con el Palmeiras en la que será la gran final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.

En lo que respecta al ámbito local, el "Pincha" viene de tener una floja participación en el Torneo Clausura, donde quedó eliminado en la fase regular al no terminar entre los mejores ocho de la Zona A.

Los dirigidos por Alexander Medina consiguieron la clasificación a esta Supercopa Argentina gracias al título del año pasado en el Trofeo de Campeones, en el que derrotaron en un apretado encuentro a Platense.

Independiente Rivadavia, por su parte, fue uno de los protagonistas en el fútbol argentino este año, ya que compitió hasta el final por el título de Campeón de Liga que finalmente ganó Boca por terminar primero en la tabla anual.

El equipo mendocino, que tiene como DT a Alfredo Berti, se ganó el derecho a disputar este encuentro por su histórico título en la Copa Argentina 2025.

La primera llegada del partido fue del “Pincha”, a los tres minutos, y surgió a partir de la inteligencia de Guido Carrillo: presión alta, amague y centro atrás para Fabricio Pérez, que entró al área libre de marca, pero su definición pegó en un defensor.

A los nueve minutos llegó el elenco mendocino, con una buena combinación por derecha en la que Matías Fernández filtró para dejar mano a mano a Luis Sequeira, que buscó el segundo palo con un tiro bajo pero no superó al arquero Fernando Muslera.

Diez minutos después, Baltasar Rodríguez amagó a meter un centro y jugó atrás para Marcos Rojo, que cruzó un zurdazo desde afuera del área y le erró al segundo palo por pocos centímetros.

Un nuevo remate de media distancia llegó a los 27 minutos, con un avance de derecha a izquierda del lateral Eric Meza, quien se animó a sacar un zurdazo, pero el mismo se fue alto y desviado.

La “Lepra” mendocina no tuvo más llegadas de riesgo hasta los 40 minutos, con una pelota larga que permitió el desmarque de Matías Fernández, cuyo zurdazo sobre el costado izquierdo del área grande no se cerró y se perdió por el segundo palo.

Estudiantes logró abrir el marcador a los nueve minutos de la segunda parte, con un córner al segundo palo en el que Tobio Burgos metió un centro excelente, cargado de efecto y preciso para la llegada de Carrillo, cuyo frentazo entró por el rincón izquierdo del arquero rival.

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