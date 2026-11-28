Estudiantes empata ante Palmeiras en la gran final de la Copa Libertadores
El encuentro se disputa este sábado a las 17 en el Estadio Centenario. Transmite Cadena 3.
FOTO: Estudiantes busca la gloria ante Palmeiras en la final de la Libertadores (Foto: @EdelpOficial).
Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentan en la gran final de la Copa Libertadores este sábado a las 17 horas, y se lleva a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
La cobertura del partido se transmite por Cadena 3 y la televisación está a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.
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El árbitro designado para este enfrentamiento es el venezolano Jesús Valenzuela, asistido en el VAR por su compatriota Juan Soto.
Formaciones confirmadas:
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo; Eros Mancuso, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Gastón Benedetti; Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Suplentes: Fabricio Iacovich, Eric Meza, Tomás Palacios, José Sosa, Jalil Elias, Bautista Kociubinski, Miguel Monsalve, Fabricio Pérez, Edwuin Cetré, Joaquín Correa, Adolfo Gaich y Lucas Alario.
Palmeiras: Carlos Miguel; Alexander Barboza, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlom Freitas, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Ramón Sosa y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
Suplentes: Marcelo Lomba, Luiz Benedetti, Khelven, Bruno Fuchs, Larson, Arthur Gabriel, Emiliano Martínez, Mauricio Magalhaes, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Erick Belé y Vitor Roque.
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Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentan en la final?
Estudiantes de La Plata y Palmeiras.
¿Cuándo y dónde se jugará el partido?
El sábado a las 17 en el Estadio Centenario de Montevideo.
¿Cómo llegaron Estudiantes y Palmeiras a la final?
Estudiantes eliminó a Flamengo, mientras que Palmeiras superó a Liga de Quito y Fluminense en penales.
¿Qué se juega en esta final?
El título de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.
¿Qué significaría la victoria para Estudiantes?
Conquistar su quinta Copa Libertadores y empatar con Peñarol en títulos.
[Fuente: Noticias Argentinas]