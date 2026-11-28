FOTO: Estudiantes busca la gloria ante Palmeiras en la final de la Libertadores (Foto: @EdelpOficial).

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Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentan en la gran final de la Copa Libertadores este sábado a las 17 horas, y se lleva a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

La cobertura del partido se transmite por Cadena 3 y la televisación está a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

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El árbitro designado para este enfrentamiento es el venezolano Jesús Valenzuela, asistido en el VAR por su compatriota Juan Soto.

Formaciones confirmadas:

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo; Eros Mancuso, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Gastón Benedetti; Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Suplentes: Fabricio Iacovich, Eric Meza, Tomás Palacios, José Sosa, Jalil Elias, Bautista Kociubinski, Miguel Monsalve, Fabricio Pérez, Edwuin Cetré, Joaquín Correa, Adolfo Gaich y Lucas Alario.

Palmeiras: Carlos Miguel; Alexander Barboza, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlom Freitas, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Ramón Sosa y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

Suplentes: Marcelo Lomba, Luiz Benedetti, Khelven, Bruno Fuchs, Larson, Arthur Gabriel, Emiliano Martínez, Mauricio Magalhaes, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Erick Belé y Vitor Roque.

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