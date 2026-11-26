Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- Gastón Gaudio, quien se postula como presidente de Independiente, fue objeto de amenazas de muerte en las últimas horas, a tan solo dos semanas de las elecciones del club.

Una bandera que fue colocada en Avellaneda durante la madrugada de este jueves contenía la inquietante advertencia: "Gaudio. Vamos a matar a vos y a tus hijos".

Ante esta situación, Gaudio expresó su tristeza en sus redes sociales, manifestando: "Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos".

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Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos. — Gaston Gaudio (@gastongaudio) November 26, 2026

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Este incidente se produce solo dos días después de que el candidato presentara su lista completa, en la que Fabio Fernández será su vicepresidente 1° y Lucas Brea ocupará el cargo de vice 2°.

Gaudio es uno de los principales aspirantes a la presidencia del club, donde las elecciones están programadas para el 13 de diciembre. Otros candidatos que buscan el cargo son Luciano Nakis y Enrique Sacco.