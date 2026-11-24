El cronograma de 2027: tres fechas en siete días y la Recopa de Campeones
En el borrador de la Liga Profesional, la idea es comenzar el Apertura en la última semana de enero con algunas particulariadades. Pero antes, el nuevo torneo. Los detalles.
24/11/2026 | 16:51Redacción Cadena 3
FOTO: Central, último campeón de la Supercopa Internacional
De acuerdo al cronograma de partidos para 2027, las primeras tres fechas del Torneo Apertura se jugarían en la última semana de enero, es decir en 7 días.
La jornada 1 sería del viernes 22 al domingo 24; la fecha 2 del martes 26 al jueves 28 y la jornada 3 del viernes 29 al domingo 31 de enero.
A su vez, el nuevo certamen denominado Recopa de Campeones entre los campeones de la Supercopa Argentina (Estudiantes), la Supercopa Internacional (Rosario Central) y el de la actual Copa Argentina (Boca o Platense), se disputaría del 10 al 16 de enero de 2027.
Se jugará a modo de triangular en una misma sede y sin empates. En caso de igualdad en el tiempo regular, se ejecutarán penales y el ganador se llevará dos puntos; mientras que el perdedor sumará uno.
En caso de igualdad en puntos, el campeón se definirá de acuerdo a este criterio: por diferencia de gol, goles a favor, menos goles en contra y fair play.
Primero se cruzan los campeones de ambas Supercopas; luego se suma el ganador de la Copa Argentina para cerrar el triangular.
Lectura rápida
¿Cuál es el cronograma de partidos para el Torneo Apertura 2027? Las primeras tres fechas se jugarán en la última semana de enero de 2027.
¿Cuándo se disputará la Recopa de Campeones? La Recopa se jugará del 10 al 16 de enero de 2027.
¿Qué equipos participan en la Recopa de Campeones? Participan Estudiantes, Rosario Central y el campeón de la Copa Argentina entre Boca o Platense.
¿Cómo se definirá el campeón en caso de igualdad de puntos? El campeón se definirá por diferencia de gol, goles a favor, menos goles en contra y fair play.
¿Qué sistema se utilizará para el triangular de la Recopa? Se jugará sin empates; en caso de igualdad, se ejecutarán penales y el ganador obtendrá dos puntos.