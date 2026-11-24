De acuerdo al cronograma de partidos para 2027, las primeras tres fechas del Torneo Apertura se jugarían en la última semana de enero, es decir en 7 días.

La jornada 1 sería del viernes 22 al domingo 24; la fecha 2 del martes 26 al jueves 28 y la jornada 3 del viernes 29 al domingo 31 de enero.

A su vez, el nuevo certamen denominado Recopa de Campeones entre los campeones de la Supercopa Argentina (Estudiantes), la Supercopa Internacional (Rosario Central) y el de la actual Copa Argentina (Boca o Platense), se disputaría del 10 al 16 de enero de 2027.

Se jugará a modo de triangular en una misma sede y sin empates. En caso de igualdad en el tiempo regular, se ejecutarán penales y el ganador se llevará dos puntos; mientras que el perdedor sumará uno.

En caso de igualdad en puntos, el campeón se definirá de acuerdo a este criterio: por diferencia de gol, goles a favor, menos goles en contra y fair play.

Primero se cruzan los campeones de ambas Supercopas; luego se suma el ganador de la Copa Argentina para cerrar el triangular.