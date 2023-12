El City de Julián Álvarez y el Fluminense de Cano definen al campeón

Manchester City, de Inglaterra, ganador de la Champions League y con el delantero argentino Julián Álvarez, parte como favorito ante Fluminense, de Brasil, que conquistó la Copa Libertadores y tiene como figura a Germán Cano, en la final de la Copa Mundial de Clubes que organiza la FIFA.

El partido se desarrollará desde las 15 (hora argentina) en el Estadio King Abdullah Sports City, en Jeda, Arabia Saudita, será dirigido por el polaco Szymon Marciniak, quien estuvo a cargo de la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 que la Argentina le ganó a Francia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Antes de la definición de la Copa, se jugará el partido por el tercer puesto entre Urawa Red Diamonds de Japón y Al-Ahly de Egipto, desde las 12:30 en el Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal, en Jeda.

Manchester City asoma como candidato a obtener un título que se le niega al campeón de América desde 2012 cuando Corinthians de Brasil, superó al Chelsea de Inglaterra por 1-0.

El equipo que dirige el español Pep Guardiola, y que eliminó en semifinales 3-0 al Urawa, no llega en su mejor momento, esta cuarto en la Premier a cinco unidades del puntero Arsenal y no contará con su goleador y figura el noruego Erling Haaland, que sufre una lesión por estrés en un pie.

/Inicio Código Embebido/

Will it be Man City or Fluminense who is crowned the next #ClubWC champion? ??????????