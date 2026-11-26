Cuartos de final del Torneo Clausura 2026: días, horarios y árbitros de los cuatro cruces
La Liga Profesional oficializó el cronograma para este sábado y domingo. Transmite Cadena 3.
26/11/2026 | 09:16Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó la programación completa para los cuartos de final del Torneo Mercado Libre Clausura 2026, que se disputarán a partido único entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre con transmisión de Cadena 3 Argentina y de TNT Sports y ESPN Premium por televisión.
La acción comenzará el sábado a las 20 con el duelo entre Vélez e Independiente, en un cruce arbitrado por Facundo Tello. Más tarde, desde las 22, Instituto recibirá a River en el Monumental de Alta Córdoba con el arbitraje de Nazareno Arasa.
El domingo abrirá a las 17 con el choque entre Rosario Central y Barracas Central, bajo la conducción de Pablo Dóvalo. El cierre de la instancia será a las 20.30, cuando Boca reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata con Darío Herrera como juez principal.
Según establece el reglamento de la competencia, cada serie se juega en el estadio del equipo mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, habrá un alargue de 30 minutos —dividido en dos tiempos de 15— y, de persistir la igualdad, la clasificación a semifinales se definirá mediante tiros desde el punto penal.
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Programación completa de los cuartos de final
Sábado 28 de noviembre
20.00 | Vélez – Independiente (TNT Sports)
Árbitro: Facundo Tello
Asistentes: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Salomé Di Iorio | AVAR: Sebastián Habib
22.00 | Instituto – River (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistentes: Facundo Rodríguez y Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Brian Ferreyra
VAR: Lucas Novelli | AVAR: Laura Fortunato
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Domingo 29 de noviembre
17.00 | Rosario Central – Barracas Central (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistentes: Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Silvio Trucco | AVAR: Mariano Ascensi
20.30 | Boca – Gimnasia (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Asistentes: Pablo González y Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Germán Delfino | AVAR: Diego Verlota
Lectura rápida
¿Qué se confirmó? La programación completa para los cuartos de final del Torneo Mercado Libre Clausura 2026.
¿Quiénes juegan en los cuartos de final? Vélez, Independiente, Instituto, River, Rosario Central, Barracas Central, Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata.
¿Cuándo se disputan los partidos? Entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.
¿Dónde se juegan los partidos? En los estadios de los equipos mejor ubicados en la Fase de Zonas.
¿Cómo se define un empate? Con un alargue de 30 minutos y, si persiste la igualdad, mediante tiros desde el punto penal.