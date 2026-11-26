La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó la programación completa para los cuartos de final del Torneo Mercado Libre Clausura 2026, que se disputarán a partido único entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre con transmisión de Cadena 3 Argentina y de TNT Sports y ESPN Premium por televisión.

La acción comenzará el sábado a las 20 con el duelo entre Vélez e Independiente, en un cruce arbitrado por Facundo Tello. Más tarde, desde las 22, Instituto recibirá a River en el Monumental de Alta Córdoba con el arbitraje de Nazareno Arasa.

El domingo abrirá a las 17 con el choque entre Rosario Central y Barracas Central, bajo la conducción de Pablo Dóvalo. El cierre de la instancia será a las 20.30, cuando Boca reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata con Darío Herrera como juez principal.

Según establece el reglamento de la competencia, cada serie se juega en el estadio del equipo mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, habrá un alargue de 30 minutos —dividido en dos tiempos de 15— y, de persistir la igualdad, la clasificación a semifinales se definirá mediante tiros desde el punto penal.

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Programación completa de los cuartos de final

Sábado 28 de noviembre

20.00 | Vélez – Independiente (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello

Asistentes: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Salomé Di Iorio | AVAR: Sebastián Habib





22.00 | Instituto – River (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistentes: Facundo Rodríguez y Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli | AVAR: Laura Fortunato

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Domingo 29 de noviembre

17.00 | Rosario Central – Barracas Central (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistentes: Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco | AVAR: Mariano Ascensi





20.30 | Boca – Gimnasia (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Asistentes: Pablo González y Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Germán Delfino | AVAR: Diego Verlota