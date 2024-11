Conmoción en el fútbol: murió la joven promesa del fútbol ecuatoriano

El dolor invadió el fútbol de Ecuador, ya que este martes falleció el futbolista Marco Angulo, a los 22 años, luego de luchar por su vida durante más de un mes por un accidente automovilístico. Jugaba en Liga de Quito.

Luego de 35 días de lucha, el futbolista que supo ser campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle en 2022, perdió la vida y tiñó de luto al fútbol ecuatoriano, que comenzó a despedir al futbolista en redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

El tiempo no borra el dolor, pero tampoco borra el cariño ??. Por mucho que duela, no se olvida a quién se quiere.

La Familia #IDV ante el sensible fallecimiento de Marco Angulo ?? jugador que creció en esta casa, expresa su nota de pesar, mucha fuerza y paz a su familia. ?? pic.twitter.com/Vh9eXTgYR5