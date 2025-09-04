En vivo

Argentina vs. Venezuela

Argentina

Argentina vs. Venezuela

Rosario

Argentina vs. Venezuela

Santa Fe

Melina Uliarte

Pato Bon

Deportes

Con un show de Messi, Argentina golea a Venezuela en la despedida del "10"

El encuentro se juega desde las 20.30 en el estadio Monumental. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app. El astro argentino marcó dos de los tres tantos albicelestes.

04/09/2025 | 22:18Redacción Cadena 3

FOTO: Argentina enfrenta a Venezuela en el Monumental.

FOTO: Messi ante Venezuela en su despedida.

Por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina derrota con autoridad por 3-0 a Venezuela en el estadio Más Monumental. 

Pero más allá del resultado, la noche está marcada por un hecho histórico y profundamente emotivo: el último partido de Lionel Messi en suelo argentino por Eliminatorias.

El encuentro se juega desde las 20.30 en el estadio Monumental. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.

El primer gol argentino (Lionel Messi)

A los 38 minutos, llegó el primer grito de la noche: una gran jugada colectiva terminó en los pies de Julián Álvarez, que se filtró entre líneas y dejó el balón servido a Lionel Messi, quien definió con la categoría que lo distingue. Festejo, aplausos y piel de gallina en todo el estadio.

El segundo gol argentino (Lautaro Martínez)

El segundo tanto llegó a los 30 minutos del complemento, tras una brillante combinación entre Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez, quien empujó la pelota al gol para ampliar la ventaja.

El tercer gol argentino (Lionel Messi)

Apenas cuatro minutos después, Thiago Almada asistió a Messi, que ingresó al área y definió con la tranquilidad de siempre para sellar el 3-0 definitivo. Fue el gol número 114 de Messi en 194 partidos con la camiseta nacional, una cifra impactante que se agiganta con cada presentación.

Nota en desarrollo.

Lectura rápida

¿Qué evento se desarrolla? Un partido de eliminación entre la Selección Argentina y Venezuela.

¿Quiénes son los protagonistas? La Selección Argentina y la Selección de Venezuela.

¿Cuándo se juega? Este jueves a las 20.30 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo? En el estadio Monumental de Argentina.

¿Cómo se puede ver? A través de TyC Sports, Telefe y plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

