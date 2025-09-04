Con un show de Messi, Argentina golea a Venezuela en la despedida del "10"
El encuentro se juega desde las 20.30 en el estadio Monumental. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app. El astro argentino marcó dos de los tres tantos albicelestes.
04/09/2025 | 22:18Redacción Cadena 3
FOTO: Argentina enfrenta a Venezuela en el Monumental.
FOTO: Messi ante Venezuela en su despedida.
Por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina derrota con autoridad por 3-0 a Venezuela en el estadio Más Monumental.
Pero más allá del resultado, la noche está marcada por un hecho histórico y profundamente emotivo: el último partido de Lionel Messi en suelo argentino por Eliminatorias.
El primer gol argentino (Lionel Messi)
A los 38 minutos, llegó el primer grito de la noche: una gran jugada colectiva terminó en los pies de Julián Álvarez, que se filtró entre líneas y dejó el balón servido a Lionel Messi, quien definió con la categoría que lo distingue. Festejo, aplausos y piel de gallina en todo el estadio.
"Messi":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 5, 2025
Por su gol a Venezuela en las #Eliminatorias pic.twitter.com/1RWlpgbG79
El segundo gol argentino (Lautaro Martínez)
El segundo tanto llegó a los 30 minutos del complemento, tras una brillante combinación entre Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez, quien empujó la pelota al gol para ampliar la ventaja.
¡GOOOL DE ARGENTINA! ???? Lautaro aparece en la primera y el Toro no perdona ??— telefe (@telefe) September 5, 2025
21' ST | ???? ARGENTINA 2 - 0 VENEZUELA ????
???? #ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/EcJFtmETH2
El tercer gol argentino (Lionel Messi)
Apenas cuatro minutos después, Thiago Almada asistió a Messi, que ingresó al área y definió con la tranquilidad de siempre para sellar el 3-0 definitivo. Fue el gol número 114 de Messi en 194 partidos con la camiseta nacional, una cifra impactante que se agiganta con cada presentación.
¡GOOOL DE ARGENTINA! ???? MESSI MESSI SIEMPRE MESSI ????— telefe (@telefe) September 5, 2025
35' ST | ???? ARGENTINA 3 - 0 VENEZUELA ????
???? #ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/2DdYQH33vC
Nota en desarrollo.
