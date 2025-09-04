Con un show de Messi, Argentina golea a Venezuela en la despedida del "10"

Por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina derrota con autoridad por 3-0 a Venezuela en el estadio Más Monumental.

Pero más allá del resultado, la noche está marcada por un hecho histórico y profundamente emotivo: el último partido de Lionel Messi en suelo argentino por Eliminatorias.

El encuentro se juega desde las 20.30 en el estadio Monumental. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.

El primer gol argentino (Lionel Messi)

A los 38 minutos, llegó el primer grito de la noche: una gran jugada colectiva terminó en los pies de Julián Álvarez, que se filtró entre líneas y dejó el balón servido a Lionel Messi, quien definió con la categoría que lo distingue. Festejo, aplausos y piel de gallina en todo el estadio.

El segundo gol argentino (Lautaro Martínez)

El segundo tanto llegó a los 30 minutos del complemento, tras una brillante combinación entre Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez, quien empujó la pelota al gol para ampliar la ventaja.

El tercer gol argentino (Lionel Messi)

Apenas cuatro minutos después, Thiago Almada asistió a Messi, que ingresó al área y definió con la tranquilidad de siempre para sellar el 3-0 definitivo. Fue el gol número 114 de Messi en 194 partidos con la camiseta nacional, una cifra impactante que se agiganta con cada presentación.

