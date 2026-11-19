El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe prepara un dispositivo especial para el partido que Rosario Central disputará este domingo ante Gimnasia y Esgrima, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 16 en el Gigante de Arroyito. Los controles en los alrededores del estadio comenzarán a las 10, mientras que los cortes de tránsito están previstos para las 12.

Gustavo Velázquez, secretario de Seguridad Deportiva de la provincia, explicó que el operativo contempla una vigilancia especial en el denominado anillo 3, que comprende los alrededores de la cancha. El objetivo es evitar inconvenientes en el barrio, especialmente por la instalación de parrillas y la quema de elementos en la vía pública durante la previa del encuentro.

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"Los controles comienzan a las 10 de la mañana. Sabemos que un día domingo puede pasar eso, entonces también se tomó nota y estamos armando un dispositivo especial para que no suceda", señaló el funcionario al explicar las medidas previstas por la cartera provincial y la Policía de Santa Fe, en coordinación con los controles municipales.

Consultado por las recientes detenciones vinculadas a personas relacionadas con la barra de Central, Velázquez aseguró que no hay situaciones que generen una preocupación particular. "Viene funcionando bien todo lo que es la tribuna de Rosario Central, los ingresos vienen bien, no tenemos novedad de nada", afirmó. De todos modos, aclaró que mantienen la atención sobre sectores puntuales del estadio y que no se relajan los controles.

Por otra parte, el funcionario se refirió a las versiones sobre una posible disputa de la final de la Copa Argentina en Rosario y aseguró que no existe una confirmación oficial. "No hay una consulta previa con el Ministerio de Justicia y Seguridad, ni tampoco con los clubes puntualmente de la ciudad de Rosario", sostuvo. Y agregó que, si llega un pedido formal, se evaluará la posibilidad de organizar el evento en la ciudad.

Informe de Fernando Carrafiello.