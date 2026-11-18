El exfutbolista Carlos Tévez ha confirmado la asistencia de su amigo y destacado defensor inglés del Manchester United, Rio Ferdinand, como invitado especial para su partido de despedida, programado para el 20 de diciembre en "La Bombonera".

"Una leyenda del fútbol inglés, campeón de Europa y del mundo, que ahora dice presente", así presentó el propio Tévez a su excompañero a través de las redes sociales de su despedida. Ferdinand se suma a una lista de invitados que ya incluye a figuras como Leandro Paredes, Gianluigi Buffon, Martín Palermo y Sergio 'Kun' Agüero, quienes también estarán presentes en el mítico estadio de Boca.

Tévez tendrá su partido de despedida del fútbol el 20 de diciembre en el estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como "La Bombonera". Las expectativas son muy altas, tanto por la cantidad de invitados como por la calidad de los mismos, ya que el propio exfutbolista ha adelantado que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían estar también presentes en el encuentro, que enfrentará a Boca contra los amigos de Tévez.

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Durante su paso por el Manchester United, Ferdinand compartió equipo con Carlos Tévez entre 2007 y 2009, logrando juntos importantes títulos como la Premier League 2007-08, la UEFA Champions League 2008, el Mundial de Clubes 2008 y la Copa de la Liga inglesa 2009, formando parte de uno de los equipos más emblemáticos de la historia del fútbol.

En una reciente entrevista, el "Apache" había extendido la invitación a su amigo, quien, actuando como entrevistador, aceptó de inmediato. En esa misma conversación, Tévez confirmó la presencia del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, así como del presidente de Boca, Juan Román Riquelme.

La lista de invitados promete ser impactante, con la expectativa de contar con futbolistas de renombre mundial. A un mes del evento, se están anunciando otros nombres destacados, como Andrea Pirlo, Ángel Di María, Pipita Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, 'Pocho' Lavezzi, Park Ji-sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney, entre otros.