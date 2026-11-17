La selección de Brasil cerró el 2026 con una contundente goleada 7-0 contra su par de Singapur, en un partido donde Vinícius Jr. brilló con un impresionante triplete. Además del destacado jugador del Real Madrid, también marcaron Endrick, Estevao, Rayan y Raoul Suhaimi, quien anotó un autogol, en el encuentro disputado en el Estadio Nacional de Singapur.

Desde el comienzo, la tendencia favorable a Brasil fue evidente, ya que apenas a los 21 minutos de juego, el equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti ya se encontraba 3-0, gracias a la actuación estelar de Vinícius, quien había anotado dos goles en la reciente derrota 3-2 frente a Japón.

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Antes de que concluyera el primer tiempo, la "Canarinha" logró establecer el 4-0 mediante un gol de Endrick. En el segundo tiempo, Estevao y Rayan se encargaron de sumar el quinto y sexto gol, mientras que el 7-0 definitivo llegó a través de un autogol de Suhaimi.

Con esta victoria, Brasil se despide de un año decepcionante, en el que sufrió la eliminación en la Copa del Mundo 2026 a manos de Noruega, marcando su peor desempeño en el torneo desde 1990.