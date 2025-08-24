Boca recibe a Banfield, con la intención de reafirmar su levantada
El “Xeneize” viene de golear a Independiente Rivadavia de Mendoza para cortar con la peor racha de su historia. Juegan desde las 18:15 con transmisión de Cadena 3.
24/08/2025 | 14:38Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Boca vs Banfield: horario y formaciones
Boca y Banfield chocan este sábado en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 18.15 horas de Argentina en la Bombonera. El partido cuenta con transmisión de Cadena 3, a través de todas las plataformas.
El conjunto de Miguel Ángel Russo vuelve a la Bombonera tras conseguir su primera victoria en el certamen, mientras que el “Taladro”, que necesita sumar por los promedios, también viene de un triunfo.
Probables formaciones de Boca vs Banfield
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan? Boca y Banfield enfrentan en la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.
¿Cuándo se juega el partido? Este sábado a las 18.15 horas de Argentina.
¿Dónde se realiza el encuentro? En la Bombonera, casa de Boca.
¿Quiénes son los entrenadores? Boca está dirigido por Miguel Ángel Russo y Banfield por Gustavo Costas.
¿Cómo se puede ver el partido? Por TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]