Daniel Basterra

Argentina

Daniel Basterra

Rosario

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. Los Andes

Mendoza

Heat 100

Fernanda y Fernando

Clave de Sol

Pato Bon

Fronteras afuera

Deportes

Argentinos Juniors le gana a Racing buscando sumar para salir del fondo

El "Bicho" recibe en La Paternal a la "Academia" por la sexta fecha del Torneo Clausura. Juegan desde las 16:15. 

24/08/2025 | 17:54Redacción Cadena 3

FOTO: Argentinos y Racing se enfrentaron en La Paternal. (Foto:TyCSports)

Argentinos Juniors y Racing chocan en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.15 horas de Argentina en el Estadio Diego Armando Maradona. 

Igualan 1-1 al término del primer tiempo ya que el gol para la “Academia” lo convirtió Tomás Conechny, a los 25 minutos, mientras que Alan Lescano hizo lo propio para los locales, a los 28’.

Partido en desarrollo

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Argentinos Juniors vs Racing en el marco del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo es el encuentro? El partido se realiza el domingo a las 16.15 horas.

¿Dónde se juega? En el Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires.

¿Cómo llegan los equipos? Argentinos viene de perder ante Huracán, Racing eliminó a Peñarol en la Libertadores.

¿Cómo verlo en vivo? Se transmite por ESPN Premium y se puede seguir digitalmente por Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

