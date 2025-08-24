Argentinos Juniors le gana a Racing buscando sumar para salir del fondo

FOTO: Argentinos y Racing se enfrentaron en La Paternal. (Foto:TyCSports)

Argentinos Juniors y Racing chocan en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.15 horas de Argentina en el Estadio Diego Armando Maradona.

Igualan 1-1 al término del primer tiempo ya que el gol para la “Academia” lo convirtió Tomás Conechny, a los 25 minutos, mientras que Alan Lescano hizo lo propio para los locales, a los 28’.

Partido en desarrollo

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/