Sportivo Belgrano comunicó que Alexis Ferrero es el nuevo director deportivo de la institución.

Según informó el club, el exjugador, con trayectoria y experiencia en el cargo, asumirá en los próximos días.

La designación llega después de la renuncia de Nicolás López Macri al cargo. A fines de agosto, la Comisión Directiva lo informó mediante un comunicado oficial. La salida se había conocido luego de la derrota de Sportivo Belgrano por 3 a 0 ante Sarmiento de La Banda, resultado que dejó al equipo con dos puntos en cinco presentaciones del Nonagonal A del Torneo Federal A y con bajas chances de quedar en la pelea por la clasificación para el ascenso.

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INSTITUCIONAL • El Club Sportivo Belgrano comunica que Alexis Ferrero es el nuevo Director Deportivo de la institución. El exjugador, de dilatada trayectoria y experiencia en el cargo, asumirá en los próximos días. ¡Le deseamos muchos éxitos! ¡Bienvenido Alexis! #ElAlmaPorLosColores — Sportivo Belgrano (@ClubSpBelgrano) November 15, 2026

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Ferrero tuvo una amplia trayectoria como jugador con pasos en el fútbol argentino por equipos como Ferrocarril Oeste, Racing de Avellaneda, Atlanta, Tigre, River Plate, Colón de Santa Fe, Huracán, San Martín de Tucumán, Central Córdoba de Santiago del Estero y San Martín de San Juan. Además jugó en el exterior en Botafogo de Brasil, Audax Italiano y Deportes La Serena, ambos de Chile.

Como entrenador estuvo de interino en San Martín de Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero. En ambos casos era Director Deportivo cuando asumió el interinato. También conoce el Torneo Federal A ya que fue técnico de Sportivo Las Parejas y San Martín de Mendoza.