Los Williams de Colapinto (19°) y Albon (16°) quedaron eliminados en la Q1

El argentino Franco Colapinto (19°) y su compañero de equipo en Williams Racing, Alexander Albon (16°), quedaron eliminados en la primera fase de la clasificación del Gran Premio de Catar de Fórmula 1, desarrollada bajo las luces en el Circuito Internacional de Losail -5.419 mts.-.

Colapinto salió con gomas rojas -blandas- entre los primeros coches que buscaron el circuito cuan se habilitó la sesión y tras su giro de instalación puso una vuelta rápida que lo colocaba 4°, cuando solo habían transcurrido 5' minutos. Sin embargo, la revisión de las imágenes en el Control de Carrera le retiró el tiempo por una falta de límites. En el segundo intento con la misma goma, cuando marchaban 8' minutos, le dio una marca de 1.22.8s que lo dejó en P16.

Luego de eso Franco regresó a los pits, donde su equipo le montó un juego de neumáticos nuevos y esperó a los 5' minutos finales para enviarlo a buscar el tiempo que le permitiera el pase a Q2. El pilarense tuvo que calentar sus gomas durante dos vueltas, porque cuando iba a abrir la primera encontró tráfico. Cuando finalmente ejecutó el intento, faltaba solo 1' minuto para el cierre y aunque mejor sus tiempos en los tres sectores, solo le alcanzó para poner un registro de 1.22.594s que lo dejó 19° a 1.353s del tiempo líder de George Russell de Mercedes y a menos de 2/10 de su compañero Albon que fue 16°.

En la sala de prensa, no muy contento con el resultado, Colapinto comentó que no se sintió cómodo con el auto y tuvo una serie de vibraciones en algunas curvas que no había tenido antes. El argentino también le manifestó a los medios que sí tuvo buenas sensaciones con el coche con las gomas amarillas -medias- en la carrera Sprint, pero que va a larga 19° y eso siempre es difícil. "Se hicieron muchos cambios que no fueron en la direccion correcta", le dijo Franco a los medios, para terminar.

Su próxima salida a la pista es para el Gran Premio del domingo.