/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Rosario Central avanzó a la siguiente instancia tras vencer por penales 3-2 a Barracas Central, luego de empatar 2-2 en los 120 minutos de juego en el Gigante de Arroyito.

El comienzo fue friccionado y Barracas Central logró acomodarse mejor en el campo. El equipo visitante se hizo corto, cerró espacios y dificultó que Ángel Di María y Jaminton Campaz recibieran con comodidad.

Central tuvo mayor posesión, aunque el conjunto de Barracas encontró algunas posibilidades mediante transiciones rápidas. A los 1-0, Insúa envió un centro desde la izquierda y Nicolás Orsini se impuso en el salto ante Ávila para conectar de cabeza y poner en ventaja al visitante.

En la jugada previa al gol, desde Central reclamaron una falta sobre Di María. El árbitro Pablo Dóvalo dejó seguir y la acción tampoco fue considerada infracción por el VAR.

El Canalla logró igualar antes del descanso con una jugada de pelota parada. Di María ejecutó un centro que Campaz conectó de volea con la zurda. El remate se desvió en Sández y terminó dentro del arco defendido por Miño.

En el complemento, Central tomó el control del partido y comenzó a llevar a Barracas contra su área. El equipo de Arroyito encontró el segundo gol nuevamente a través de una pelota quieta: Di María ejecutó un córner y Ávila ganó de cabeza para marcar el 2-1.

Central tuvo espacios para ampliar la diferencia, pero no logró aprovechar sus oportunidades. En el tramo final, Barracas encontró el empate con un remate de media distancia de Tapia que se desvió en Mallo y descolocó al arquero Werner.

El encuentro terminó 2-2 después de los 90 minutos reglamentarios y debió definirse en tiempo suplementario.

Durante el alargue, Central tuvo las mejores ocasiones, con el ingreso de Cervi y Julián Fernández, pero no pudo convertir. Miño también intervino para evitar que el conjunto local volviera a ponerse en ventaja.

Finalmente, el empate se mantuvo y la clasificación se definió mediante penales. En la serie, Rosario Central se impuso 3-2 y consiguió avanzar a las semifinales del campeonato, donde espera a Boca o Gimnasia y Esgrima La Plata.

La transmisión estuvo a cargo de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, Cadena3.com, YouTube y app.