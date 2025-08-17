Newell’s empató con suplentes en Varela y ya piensa en el clásico ante Central

Newell’s Old Boys se trajo un empate de Florencio Varela al igualar 1-1 con Defensa y Justicia en la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Con un equipo completamente alternativo, el conjunto de Cristian Fabbiani sumó un punto importante en la previa del clásico rosarino del próximo sábado en el Gigante de Arroyito.

El desarrollo inicial mostró superioridad del local, que manejó la pelota y generó las primeras aproximaciones. Sin embargo, la Lepra golpeó primero en una jugada preparada: a los 19 minutos, Gaspar Iñíguez ejecutó un córner preciso que encontró libre a Jherson Mosquera, y el colombiano definió de cabeza para poner el 1-0.

La ventaja no cambió el trámite. Defensa continuó presionando y encontró la igualdad a los 37 minutos, cuando César Pérez capturó un rebote en el área y con un potente remate que pegó en el palo estableció el 1-1. El dominio del Halcón se mantuvo hasta el final del primer tiempo.

En el complemento, el equipo de Mariano Soso volvió a hacerse dueño de la pelota, aunque con menos profundidad. Fabbiani buscó aire con variantes ofensivas como Giovanni Chiaverano y David Sotelo, pero Newell’s no consiguió inquietar demasiado a Bologna. El local acumuló intentos pero careció de precisión para desnivelar.

Finalmente, el conjunto rosarino se llevó un punto en condición de visitante con un once alternativo. Si bien quedó momentáneamente afuera de los puestos de clasificación, se mantiene cerca en la tabla y ahora concentra toda su preparación en el clásico ante Rosario Central, el compromiso más esperado del semestre.

Ambos equipos llegan con presentes distintos y con objetivos que se entrecruzan entre el campeonato local y la Copa Argentina.

Tras avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina con un triunfo por 3-2 ante Atlético Tucumán, la Lepra jugará frente a Belgrano por un lugar en semifinales. Sin embargo, su actualidad en el torneo local es más irregular: acumula tres partidos sin ganar (una derrota frente a Banfield y dos empates ante Aldosivi y Central Córdoba).

Con el clásico rosarino ante Central a la vuelta de la esquina (jueves 23 de agosto a las 17:30), el técnico Cristian Fabbiani decidió preservar a los titulares y presentar un equipo alternativo frente al Halcón. Entre las novedades, se destaca la inclusión desde el arranque del defensor Saúl Salcedo, quien venía entrenando diferenciado, y el posible debut oficial de Gaspar Íñiguez, refuerzo que llegó en junio y logró una significativa puesta a punto física.

Por su parte, Defensa y Justicia viene de un ajustado triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra en el cruce interzonal, resultado que lo dejó con 7 puntos en el torneo. El equipo dirigido por Mariano Soso buscará hacerse fuerte de local para seguir escalando posiciones.