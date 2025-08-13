Newell's busca un lugar en cuartos de final ante Atlético Tucumán en Salta

Este miércoles a las 19.30, Newell’s Old Boys y Atlético Tucumán se miden en el estadio Padre Martearena de Salta por los octavos de final de la Copa Argentina 2025.

Con arbitraje de Ariel Penel, transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, Youtube y app.

Ambos equipos, de presente parejo en el Torneo Clausura, buscan avanzar a cuartos de final, instancia en la que ya espera Belgrano, y seguir en carrera por un boleto directo a la próxima Copa Libertadores.

Newell’s atraviesa días de compromisos exigentes. Luego del duelo en Salta, deberá visitar a Defensa y Justicia y disputar el clásico rosarino frente a Rosario Central.

En su última presentación, igualó 1-1 ante Central Córdoba en el estadio Marcelo Bielsa, en un partido que jugó con un hombre menos durante más de una hora. A pesar de ello, estuvo cerca de llevarse la victoria, pero el equipo santiagueño empató en el tramo final.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Cristian Fabbiani suma 5 puntos en 4 fechas y se ubica en la séptima posición de la Zona B del Torneo Clausura.

El “Decano” tuvo un arranque prometedor en el semestre: venció a San Martín de San Juan, empató con Central Córdoba y dio la sorpresa al eliminar a Boca de la Copa Argentina. Sin embargo, tras esa victoria resonante, cayó ante Deportivo Riestra y empató frente a Rosario Central.

Pese a la reciente irregularidad, el equipo de Lucas Pusineri se mantiene, por ahora, entre los ocho clasificados a la siguiente fase de la Liga Profesional.