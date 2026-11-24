Rosario Central sigue adelante en el torneo Clausura y ya tiene rival y fecha para los cuartos de final: Barracas Central, el domingo. Lo que todavía no está definido es el horario. La Asociación del Fútbol Argentino aún no lo estipuló, pero la proyección es el domingo.

Mientras tanto, la dirigencia canalla ya puso a la venta las entradas: para los abonados se habilitaron hoy, con la popular a 20.000 pesos y la platea a 30.000.

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En lo futbolístico, el equipo volvió a trabajar y el entrenador Albirón tiene por delante dos decisiones que concentran todas las miradas.

La primera tiene que ver con el arco: Jeremías Ledesma seguirá, o al menos así lo indicaría la continuidad del rendimiento que ha tenido. El gol que le marcaron dejó dudas, y habrá que ver cuál es la resolución final del cuerpo técnico.

La segunda es la gran pregunta que se hace todo Central: ¿Di María de arranque o no? La respuesta dependerá de cómo evolucione durante la semana, porque está claro que, con el 11 de Rosario Central, el jugador distinto es capaz de cualquier cosa. Tenerlo desde el inicio es un lujo que el técnico deberá sopesar.

Lo cierto es que Central es uno de los ocho equipos que jugará los cuartos de final de la definición de este torneo Clausura, y la ilusión de la gente crece a medida que se acerca el domingo. Barracas Central será el rival, el horario está por confirmarse y las dudas en el arco y la titularidad de Di María son los condimentos de una semana que promete ser intensa para el club de Arroyito.