El profesor Guido Pérez, preparador físico con experiencia en atletas olímpicos y en el fútbol profesional, pasó por Estadio 3 de Cadena 3 Rosario para hablar de un tema que, según planteó, suele quedar en segundo plano: la relación entre la mente y el rendimiento deportivo. "La mente es la conjunción de los pensamientos, las emociones y las sensaciones físicas. Es abstracta, pero se puede entrenar perfectamente", sostuvo.

Pérez explicó que en el deporte lo táctico, lo técnico y lo físico suelen estar equilibrados, y es lo psicológico lo que termina de inclinar la balanza. "Los pensamientos generan emociones que conducen a la pérdida de rendimiento o bien a mejorarlo", afirmó, y ejemplificó con situaciones de partido: un jugador que cree que el árbitro lo perjudica siente ira, protesta y recibe una tarjeta; otro que siente que debe demostrar que es el mejor se desacomoda y baja su nivel.

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El preparador físico diferenció las respuestas individuales ante la adversidad. Recordó el caso del "Gallego" Esteban González, quien en 1995, tras fallecer su padre un día antes de un partido decisivo, salió del cementerio y pidió jugar. "Cargó el combustible del homenaje al papá", relató Pérez, y convirtió el gol del triunfo. En contraste, mencionó jugadores a los que una desgracia familiar les cuesta meses de rendimiento. "Están los que canalizan lo negativo para potenciarse y los que se hunden. Por eso lo psicológico, del cogote para arriba, se trabaja", subrayó.

Estrés, lesiones y pérdida del foco

Uno de los puntos centrales de la charla fue cómo el estrés afecta el cuerpo. Según Pérez, genera incoordinaciones, falta de fluidez, exceso de tensión muscular y pérdida del rango de campo visual. "Para un arquero que juega con pérdida del campo visual producto del estrés, lo que antes veía con fluidez lo pierde", explicó. En ese marco, señaló que las lesiones en partidos clave suelen estar vinculadas a la tensión psicológica, y citó el caso de Ángel Di María, a quien describió como un jugador de naturaleza más proclive al estrés y que necesita más descanso y equilibrio.

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También se refirió a la final del Mundial de Qatar: tras el 2-2, aparecieron el estrés, la desconfianza y el miedo a perder lo que iba ganando. "Cuando no tenés plan, ganar o perder es lo único que vale. Cuando tenés plan, el equipo juega prolijo y ordenado. Cuando aparece el miedo, aparece el desorden", sostuvo.

Cómo se entrena la cabeza

Consultado sobre las herramientas, Pérez mencionó la visualización, las rutinas predeportivas, la respiración y la relajación, y destacó el trabajo de los psicólogos deportivos que acompañan a los planteles. El objetivo, dijo, es sostener el foco en el "ahora": "Lo único que importa es que la pelota que voy a patear ahora sea la más correcta del partido". Comparó esa lógica con el tenis, donde cada punto es una final, y con la preparación de los penales: "Hay que estar preparado para ir a una situación de infinito estrés, que es 100% falible, porque en toda definición por penales alguien tiene que fallar".

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El profesor también abordó el miedo escénico de los deportistas que llegan a escenarios desconocidos, como atletas olímpicos o futbolistas que debutan en Primera sin haber jugado casi nunca con público. Recordó el caso de Cecilia Carranza, medalla de oro en Río, quien después de ese logro empezó a dejar de disfrutar por la presión, y el de un volante de Newell's que, tras una lesión y la presión de una convocatoria a la selección sub-23, no pudo consolidarse en el club.

Mensaje a los padres

Para concluir, Pérez apuntó a las familias de chicos que sueñan con ser deportistas. "La palabra que cambia la ecuación es disfrutar. Disfrutar todo el camino", afirmó. Advirtió que poner ganar o perder por encima del juego hace perder el objetivo, y pidió a los padres acompañar sin imponer: "Primero tenés que acomodar a los padres. Generalmente no le preguntan al chico si le gusta, si está disfrutando". También remarcó el desafío de integrar a los suplentes para que se sientan parte del grupo y no se conviertan en "ovejas negras sentadas en el banco".

"El trabajo es arduo e interesantísimo porque intervienen todos", concluyó el preparador físico, que volverá a la radio en quince días.