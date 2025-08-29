En vivo

Estadio 3 Notas

Apareció "Cocoliso" y Newell's le gana a Barracas por la mínima en el Coloso

Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, Youtube y app.

29/08/2025 | 19:10

FOTO: Newell's vs. Atlético Tucumán. 8vos de final. Copa Argentina 2025.

Newell’s busca recomponer su ánimo y su fútbol este viernes, al recibir desde las 19 a Barracas Central en el estadio Marcelo Bielsa, por la 7ª fecha del Clausura. El arbitraje está a cargo de Hernán Mastrángelo en un duelo que puede marcar la recuperación rojinegra ante un rival que viene siendo una de las sorpresas del campeonato.

