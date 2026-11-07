A Rosario Central se le escapó el bicampeonato por segundos tras ganar 2 a 0 como local

Rosario Central le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, pero no le alcanzó para consagrarse como Campeón de Liga.

El “Canalla”, que se impuso por los goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel, uno en cada tiempo.

Luego de un primer tiempo en el que tuvo un claro dominio, el equipo rosarino se puso en ventaja a los 44 minutos gracias al delantero Julián Fernández, quien llegó a desviar luego de un tiro de esquina.

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¡ASÍ EXPLOTÓ EL GIGANTE LUEGO DEL GOL DE JULIÁN FERNÁNDEZ! https://t.co/gENUlLz8zC — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 7, 2026

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Con este resultado, Rosario Central se consagraba Campeón de Liga debido a que Boca igualaba sin goles contra Defensa y Justicia, mientras que Argentinos Juniors caía 2-0 frente a Huracán.

Pese a la expulsión del defensor Gastón Ávila por un planchazo contra el arquero, las cosas mejoraban aún más para el "Canalla" sobre el final del encuentro cuando una impresionante volea de Coronel significó el 2-0 que le dio tranquilidad tanto a sus compañeros como a sus hinchas.

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?? GASTÓN ÁVILA FUE EXPULSADO Y CENTRAL SE QUEDÓ CON 10 https://t.co/Grwzp6UQIv — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 7, 2026

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Sin embargo, y mientras jugadores, hinchas y dirigentes de Rosario Central festejaban el título, Boca le ganó de manera agónica a Defensa y Justicia con un gol del ecuatoriano Enner Valencia a los 96 minutos.

De esta manera, Rosario Central se quedó con las manos vacías y no pudo gritar campeón dentro de la cancha.

Con este resultado, los dirigidos por Jorge Almirón terminaron primeros en la Zona B con 34 puntos y se aseguraron jugar hasta las semifinales de los playoffs en condición de local.

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