Yuyito González Regresó a Televisión y Criticó a Cronistas por Indagar en su Vida Privada

Yuyito González regresó a la televisión con su programa "Empezar el Día", mostrándose visiblemente molesta por las preguntas de los cronistas que esperaban en la puerta del canal, quienes indagaron sobre su vida personal y su relación con el presidente Javier Milei.

"Estuve encantada con el primer programa después de tres meses. Siempre el inicio se siente, ¿verdad? Pero fue realmente hermoso, y también el equipo hizo un gran trabajo; tengo un grupo divino con Lucas Bertero, Facundo Ventura y Rosina Beltrán", comentó la conductora.

Uno de los periodistas presente le recordó que durante el programa hizo alusión a un verano lleno de rumores y le preguntó si le había molestado la atención mediática. Yuyito respondió: "No, a ver, el hostigamiento y las mentiras siempre molestan. Hay un momento que, después de tantas semanas de ataques sobre mentiras, uno tiene que pensar que no debe culparse por eso. Es tiempo de contar con abogados que escuchen y valoren lo que hay que hacer".

La conductora prosiguió, aclarando que su desacuerdo no era con la crítica como tal, sino con el hostigamiento basado en falsedades: "Es normal que a algunos no les guste mi estilo, y eso es parte del juego. Pero el problema está en que se difundan mentiras, agresiones o injurias sobre mi vida. No pasa por la crítica", aseveró.

Yuyito enfatizó que la situación se torna intolerable cuando los ataques afectan a su pareja, su trabajo y su vida personal. "Si empiezan a cuestionar mi relación, mis clientes, mis hijos, eso ya traspasa una línea", dijo, insistiendo en que el foco debe estar en la verdad y la transparencia.

Al ser cuestionada sobre su relación con Fátima Florez, ex de Javier Milei, Yuyito se cerró a la conversación: "No tengo idea ni me interesan esas cuestiones. Me parece un ataque a mi relación que no tiene sentido".

Finalmente, sobre su vínculo con Milei, afirmó que todo marcha "excelente y hermoso". Celebró que están próximo a cumplir un año juntos, afirmando: "Vivimos nuestra relación de manera privada, de forma respetuosa. No tenemos necesidad de demostrarle nada a nadie".