Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) -- La actriz y activista Thelma Fardin expresó su descontento con la persistente iniciativa de la senadora libertaria Carolina Losada, quien busca implementar un proyecto de ley enfocado en las falsas denuncias de violencia de género.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, Fardin ya había manifestado su oposición a esta propuesta, argumentando que la mera existencia de una ley con estas características podría "desalentar aún más" a las mujeres que no se atreven a presentar denuncias por temor a la reacción del sistema judicial.

"Che, están negociando las PASO a cambio de la vida de las mujeres. En pleno 25N, Carolina Losada insiste en avanzar con su proyecto de falsas denuncias, respaldada por Patricia Bullrich", comentó Fardin en un video publicado en sus redes sociales, que ha recibido casi 12 mil me gusta. "Al Estado se le escapan los abusadores, dejan pasar el tiempo hasta que las causas prescriben", añadió.

Fardin, conocida por su lucha feminista tras denunciar a su colega Juan Darthés por abuso sexual en un proceso judicial que se extendió por ocho años, destacó que las mujeres deben apoyarse mutuamente para enfrentar un sistema que no siempre favorece sus denuncias: "Tenemos que ser nosotras las organizaciones, las mujeres, las que nos protegemos, nos cuidamos".

Además, cuestionó la urgencia de Losada de agravar las penas en un contexto donde se denuncia violencia de género. "¿Y cuál es su urgencia? Agravar las penas justo cuando se denuncia violencia de género?", se preguntó.

Fardin también presentó datos que respaldan su postura respecto a la ley que podría poner en duda futuras denuncias de violencia de género. "Gracias a investigaciones sabemos que esos casos rondan el 0,01%. Es decir, no existen. ¿Ese es el problema que eligieron resolver?", afirmó.

La actriz subrayó que "que una causa no termine en condena no significa que la denuncia sea falsa. Instalar esa sospecha en las víctimas es lo único que buscas. Que tengan más miedo de hablar", continuó.

Por último, hizo un llamado al colectivo feminista para mantenerse alerta y unida: "Estamos atentas, organizadas y movilizadas. No negocien nuestros derechos por las PASO".