Shakira regresa a Venezuela tras 16 años con su gira "Las mujeres ya no lloran"

Buenos Aires, 15 noviembre (NA) -- La cantante colombiana Shakira regresará a Venezuela luego de 16 años de ausencia, en el marco de una nueva etapa latinoamericana de su gira mundial "Las mujeres ya no lloran World Tour".

"Hay una loba suelta y tiene destino: Venezuela", publicó Fénix Entertainment a través de sus redes sociales para anticipar el desembarco de la intérprete barranquillera en el país caribeño.

De acuerdo con el anuncio oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, este nuevo tramo del espectáculo llegará a los escenarios durante el próximo año. Además de territorio venezolano, la información difundida por Fénix Entertainment confirma que la artista visitará otros cinco destinos de la región: Brasil, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá.

Por el momento, la comunicación se limita a la confirmación de los países incluidos en el itinerario, por lo que resta definirse el calendario exacto de presentaciones, las ciudades específicas, los recintos elegidos, el valor de los tickets y las plataformas habilitadas para la venta de entradas.

El regreso a Venezuela representa uno de los puntos más destacados de la gira, dado que marcará el reencuentro de Shakira con el público local tras más de una década y media. Asimismo, la inclusión de plazas centroamericanas generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, ya que esos territorios habían quedado al margen de las etapas iniciales del tour.

Esta expansión por América Latina se produce luego de su exitoso paso por Madrid, donde protagonizó una residencia de conciertos multitudinarios que convocó a cientos de miles de espectadores a lo largo de varias semanas, en un predio que fue rebautizado para la ocasión como "Estadio Shakira".