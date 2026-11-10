Shakira confirma su nueva gira por Latinoamérica: seis países serán parte del tour

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- Luego del éxito rotundo de su gira internacional, la cantante colombiana Shakira y la productora Fénix Entertainment Group han hecho oficial una nueva etapa en América Latina de su tour mundial "Las mujeres ya no lloran World Tour".

Según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas en su anuncio oficial, este nuevo tramo del tour comenzará el próximo año, aunque las fechas específicas aún no han sido reveladas.

El póster oficial emitido por la productora indica que la barranquillera visitará seis países en este regreso a su público latino: Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá.

A pesar del anuncio, aún queda por determinar las fechas exactas, las ciudades que recibirá, los recintos donde se llevarán a cabo los conciertos, los precios de las entradas y la plataforma donde se podrán adquirir.

La expectativa por su llegada ha generado un gran revuelo entre millones de seguidores, en especial en Venezuela, donde Shakira no se presenta desde hace 16 años. También ha suscitado un gran interés entre sus fans en Centroamérica, quienes no formaron parte de los anuncios iniciales del tour.

Esta confirmación llega tras el notable éxito que tuvo Shakira en Madrid, donde realizó una residencia de shows en un recinto que fue denominado "Estadio Shakira". Durante varias semanas, el evento atrajo a cientos de miles de espectadores, consolidando uno de los espectáculos más destacados de su carrera.