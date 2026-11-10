Shakira confirma su nueva gira por Latinoamérica: seis países serán parte del tour
La artista colombiana se alista para una nueva etapa de su gira mundial "Las mujeres ya no lloran World Tour". Con seis países confirmados, los fanáticos esperan ansiosos las fechas y detalles de los shows.
FOTO: Shakira anunció una nueva gira por Latinoamérica: qué países visitará
Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- Luego del éxito rotundo de su gira internacional, la cantante colombiana Shakira y la productora Fénix Entertainment Group han hecho oficial una nueva etapa en América Latina de su tour mundial "Las mujeres ya no lloran World Tour".
Según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas en su anuncio oficial, este nuevo tramo del tour comenzará el próximo año, aunque las fechas específicas aún no han sido reveladas.
El póster oficial emitido por la productora indica que la barranquillera visitará seis países en este regreso a su público latino: Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá.
A pesar del anuncio, aún queda por determinar las fechas exactas, las ciudades que recibirá, los recintos donde se llevarán a cabo los conciertos, los precios de las entradas y la plataforma donde se podrán adquirir.
La expectativa por su llegada ha generado un gran revuelo entre millones de seguidores, en especial en Venezuela, donde Shakira no se presenta desde hace 16 años. También ha suscitado un gran interés entre sus fans en Centroamérica, quienes no formaron parte de los anuncios iniciales del tour.
Esta confirmación llega tras el notable éxito que tuvo Shakira en Madrid, donde realizó una residencia de shows en un recinto que fue denominado "Estadio Shakira". Durante varias semanas, el evento atrajo a cientos de miles de espectadores, consolidando uno de los espectáculos más destacados de su carrera.
Lectura rápida
¿Qué anunció Shakira?
Una nueva etapa de su gira mundial "Las mujeres ya no lloran World Tour" en América Latina.
¿Cuáles son los países que visitará?
Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá.
¿Cuándo comenzará la gira?
El próximo año, aunque las fechas específicas aún no se han dado a conocer.
¿Por qué es importante este tour?
Marcará el regreso de Shakira a Venezuela tras 16 años y generará expectativa en Centroamérica.
¿Qué evento reciente impulsó este anuncio?
El exitoso ciclo de shows de Shakira en Madrid, considerado un hito en su carrera.
[Fuente: Noticias Argentinas]