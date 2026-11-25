Santiago Korovsky se destaca en los Emmy con un discurso humorístico sobre la economía argentina
El creador de 'División Palermo' utilizó el humor para visibilizar la situación económica que atraviesa nuestro país, frente a una sala llena de figuras internacionales.
FOTO: Santiago Korovsky se destaca en los Emmy con un discurso humorístico sobre la economía argentina
Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- El actor y director Santiago Korovsky se convirtió en uno de los principales protagonistas de la 54.ª edición de los Premios Emmy Internacional, gracias a su ingenioso discurso tras recibir el premio a la mejor comedia por la segunda temporada de División Palermo.
La ceremonia, que se llevó a cabo el pasado lunes en la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión de Nueva York, Estados Unidos, vio a Korovsky utilizar su característico sentido del humor para abordar la difícil situación económica que enfrenta el país, en un evento repleto de celebridades internacionales, según reportes de la Agencia Noticias Argentinas.
Con su estilo irónico, el creador de la aclamada serie de Netflix comentó sobre los recortes económicos que han afectado a diversos sectores en los últimos años. "Nos pidieron que acortáramos los discursos, no tenemos problemas, venimos de Argentina donde todo está siendo recortado", bromeó.
El discurso continuó con una serie de agradecimientos: "Gracias al equipo, al elenco, a K&S, a Netflix, a los guionistas, a mi codirector, a mis amigos, a mi novia, a mi familia por bancarse todas mis inseguridades".
Al concluir su intervención, Korovsky recordó que División Palermo y el concepto detrás de la serie surgieron como una sátira sobre el uso de la inclusión como estrategia de marketing. Sin embargo, reconoció que el contexto ha cambiado: "Empezamos la serie riéndonos de la gente que usa la inclusión como herramienta de marketing. Ahora ni siquiera les importa, porque el bullying vende mejor".
Además, expresó su intención de continuar explorando el humor en medio de las nuevas tendencias: "Nunca pensé que querría que volviera el marketing, pero las tendencias no duran y, si esta tendencia de acoso perdura, igual nos vamos a reír de ella".
Lectura rápida
¿Quién ganó un Emmy?
Santiago Korovsky ganó el premio a la mejor comedia por División Palermo.
¿Cuándo fue la ceremonia?
La ceremonia de los Emmy Internacionales se realizó el pasado lunes.
¿Dónde se llevó a cabo el evento?
El evento tuvo lugar en la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión en Nueva York.
¿Qué comentó Korovsky sobre la situación económica?
Korovsky ironizó sobre los recortes económicos, diciendo que en Argentina todo está siendo recortado.
¿Qué otros temas abordó en su discurso?
Habló sobre la sátira de la inclusión como herramienta de marketing y su deseo de seguir haciendo humor en nuevas tendencias.
[Fuente: Noticias Argentinas]