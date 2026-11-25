FOTO: Santiago Korovsky se destaca en los Emmy con un discurso humorístico sobre la economía argentina

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- El actor y director Santiago Korovsky se convirtió en uno de los principales protagonistas de la 54.ª edición de los Premios Emmy Internacional, gracias a su ingenioso discurso tras recibir el premio a la mejor comedia por la segunda temporada de División Palermo.

La ceremonia, que se llevó a cabo el pasado lunes en la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión de Nueva York, Estados Unidos, vio a Korovsky utilizar su característico sentido del humor para abordar la difícil situación económica que enfrenta el país, en un evento repleto de celebridades internacionales, según reportes de la Agencia Noticias Argentinas.

Con su estilo irónico, el creador de la aclamada serie de Netflix comentó sobre los recortes económicos que han afectado a diversos sectores en los últimos años. "Nos pidieron que acortáramos los discursos, no tenemos problemas, venimos de Argentina donde todo está siendo recortado", bromeó.

El discurso continuó con una serie de agradecimientos: "Gracias al equipo, al elenco, a K&S, a Netflix, a los guionistas, a mi codirector, a mis amigos, a mi novia, a mi familia por bancarse todas mis inseguridades".

Al concluir su intervención, Korovsky recordó que División Palermo y el concepto detrás de la serie surgieron como una sátira sobre el uso de la inclusión como estrategia de marketing. Sin embargo, reconoció que el contexto ha cambiado: "Empezamos la serie riéndonos de la gente que usa la inclusión como herramienta de marketing. Ahora ni siquiera les importa, porque el bullying vende mejor".

Además, expresó su intención de continuar explorando el humor en medio de las nuevas tendencias: "Nunca pensé que querría que volviera el marketing, pero las tendencias no duran y, si esta tendencia de acoso perdura, igual nos vamos a reír de ella".