Russell Brand, condenado a más de 10 años de prisión por violación y agresiones sexuales

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- El Tribunal de la Corona de Southwark, ubicado en Londres, ha decidido que el actor británico Russell Brand cumpla una condena de 10 años y seis meses de prisión por una violación y tres agresiones sexuales que ocurrieron entre 2004 y 2009.

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el juez Joel Bennathan, quien lidera el Tribunal, determinó que el actor deberá cumplir dos tercios de su condena en prisión antes de poder acceder a la libertad condicional. En sus declaraciones, el juez lo calificó como un "depredador sexual" que se vio protegido por su fama.

La sentencia de 10 años y seis meses es el resultado de la acumulación de penas por todos los cargos que se le imputaron. La condena por violación, dictada el 5 de noviembre, fue de nueve años, mientras que las agresiones recibieron penas de nueve meses, 18 meses (reducida de dos años) y ocho meses, respectivamente.

Durante la audiencia, el juez Bennathan describió a Russell Brand como "un depredador sexual que creyó que la fama le permitía actuar como quisiera, cuando quisiera, sin las reglas que rigen a las personas decentes". Además, subrayó que abusó de su posición como figura pública para atraer a sus víctimas.

Brand escuchó las declaraciones de las cuatro víctimas sin mostrar ninguna emoción, según informan medios internacionales. Cabe destacar que fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de atentado al pudor.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de una mujer que relató haber sido violada analmente en 2009 en el hogar del acusado en Londres. La joven mencionó que "carga el trauma consigo cada día" y que "con frecuencia se siente interminable", conviviendo con angustia, dolor y el miedo de haber contraído VIH.