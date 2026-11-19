La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo después de que trascendiera el nombre de Maite Fachola Salas, una influencer uruguaya señalada como la presunta tercera en discordia en la ruptura de la pareja.

La relación entre la hija de Ricardo Fort y el empresario uruguayo había comenzado a mediados de 2026, luego de un particular casting amoroso en el programa de streaming Blender. Sin embargo, el vínculo llegó a su fin después de aproximadamente dos meses, en medio de versiones cruzadas sobre los motivos de la separación.

Marta confirmó la ruptura a través de sus redes sociales y lanzó una indirecta contra su expareja: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”. Luego, en declaraciones televisivas, cuestionó la manera en que Ramírez decidió terminar la relación.

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En paralelo, comenzó a circular una versión sobre una supuesta infidelidad durante un viaje a Uruguay. Según trascendió, Fort habría recibido mensajes en sus redes sociales que le advertían sobre el episodio y habría pedido pruebas concretas para identificar a la mujer involucrada.

En ese contexto apareció el nombre de Maite Fachola Salas, quien negó ser la tercera en discordia.

Quién es Maite Fachola Salas

Fachola es oriunda de Uruguay y se desempeña como entrenadora personal. El mundo del fitness es el eje central de su actividad en redes sociales, donde comparte fotografías y videos de sus entrenamientos, rutinas en el gimnasio y propuestas vinculadas con el bienestar físico.

Su perfil también incorpora contenidos sobre alimentación saludable, como complemento de la actividad física.

En su cuenta principal de Instagram, identificada con su nombre completo y con verificación oficial de la plataforma, se presenta como “fitness coach” y promociona su propio “Método Maite Fitness”, una propuesta que define como una “transformación real”.

Maite Fachola Salas, la influencer uruguaya señalada en la separación de Marta Fort. (Instagram)

Además, utiliza la frase “entrená conmigo desde cualquier parte”, en referencia a la posibilidad de seguir sus rutinas a distancia.

Según los datos visibles en su perfil al momento de la publicación, reúne alrededor de 134 mil seguidores y acumula 488 publicaciones. Entre las cuentas que la siguen aparecen el productor Maxi el Brother y el músico L-Gante.

La influencer también mantiene una segunda cuenta dedicada específicamente a sus entrenamientos, donde muestra rutinas y comparte resultados de personas que siguen su método.

Sus viajes y su presencia en redes sociales

Además del contenido vinculado al entrenamiento, Fachola publica fotografías de sus viajes y distintas experiencias personales.

Entre los destinos que aparecen con mayor frecuencia en sus publicaciones se encuentran México y República Dominicana. También comparte imágenes de Punta del Este, uno de los principales balnearios de Uruguay, país del que es oriunda.

Sus publicaciones combinan registros de playas, paisajes y recorridos turísticos con fotografías personales y contenidos relacionados con su actividad como entrenadora.

Maite Fachola Salas, la influencer uruguaya señalada en la separación de Marta Fort. (Instagram)

La ruptura de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez

La aparición de Fachola en medio de la separación reavivó las versiones sobre los motivos del final de la relación entre Fort y Ramírez.

El empresario uruguayo había salido a hablar después del anuncio de la ruptura y aseguró que se enteró de la decisión de Marta a través de Instagram. También sostuvo que él había elegido terminar el vínculo por determinadas actitudes cotidianas que no le gustaban.

“No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan”, había explicado.

Además, rechazó las versiones que lo vinculaban con un supuesto interés económico o mediático: “Jamás me colgué de su fama ni de su plata, eso es real también. Siempre escapé de las cámaras porque yo no pertenezco”.

Por su parte, Marta cuestionó la forma en que se produjo la separación y dejó abierta la posibilidad de que hubiera existido una tercera persona.