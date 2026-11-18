Buenos Aires, 18 noviembre (NA) — La empresaria y socialité estadounidense Paris Hilton se presentó este martes en el Capitolio —el edificio donde sesiona el Congreso— para reclamar la aprobación de una ley contra la difusión en redes sociales de "deepfakes" sexuales sin el consentimiento de las personas representadas.

De acuerdo con la información de la Agencia Noticias Argentinas, basada en medios internacionales, la mediática se apersonó junto a las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, del partido demócrata, y Laurel Lee, del partido republicano, para exigir la aprobación de la normativa que penaliza la creación y difusión de imágenes sexuales generadas con inteligencia artificial.

"El abuso no ha cesado, y yo tampoco voy a detenerme. Actualmente, más de 50 millones de personas han sido víctimas de imágenes manipuladas por IA de contenido sexual explícito", expresó la heredera. "Uno de cada ocho jóvenes conoce a algún compañero afectado por estas imágenes falsas, lo que equivale a que haya un menor afectado en cada aula de Estados Unidos", agregó.

Según indicaron medios estadounidenses, el proyecto denominado Ley DEFIANCE lleva meses paralizado en la Cámara de Representantes, en medio del aumento de casos que afectan a mujeres y menores de edad alrededor del mundo. En ese sentido, la socialité y las políticas exigieron al presidente de la Cámara, Mike Johnson, que "saque la ley del cajón y la someta a votación en el pleno".

El objetivo de la ley es brindar herramientas jurídicas a los damnificados para que puedan demandar a los culpables ante la justicia y establecer resarcimientos económicos por los daños ocasionados. Aunque el proyecto fue aprobado, si los representantes no votan antes de fin de año, el trámite deberá reiniciarse.

Un estudio de Interpol y UNICEF contabilizó al menos 1,2 millones de reclamos de niños y mujeres cuyas imágenes fueron alteradas con inteligencia artificial. De hecho, en Argentina se registraron múltiples casos de alumnos de secundaria que usaron inteligencia artificial para alterar fotos de sus compañeras y venderlas.

París Hilton también compartió una reflexión sobre su presencia en el Capitolio: "Juntos, somos imparables. Un día increíble en el Capitolio parado junto a supervivientes y legisladores que luchan por aprobar la Ley de DEFIANCE. Cada voz importa, y juntos estamos marcando la diferencia. Hemos llegado tan lejos, pero nuestro trabajo no está hecho", escribió.

Y cerró: "Es hora de que la Cámara tome medidas y apruebe la Ley de DEFIANCE. Los supervivientes merecen justicia, y no dejaremos de luchar hasta que la consigan. Gracias @AOC, @RepLaurelLee, y a todos los que están con nosotros".