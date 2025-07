Pablo Montagna: “Me sorprende que un ciclo tan exitoso como el de Lanata no tenga ninguna nominación”

Pablo Montagna pasó por la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio y lamentó la ausencia de Jorge Lanata, así como la falta de nominaciones para su programa.

“No es contra APTRA, pero me sorprende que no haya nadie nominado de su programa. Me sorprende que un ciclo tan exitoso no tenga ninguna nominación”, afirmó el periodista.

Por otra parte, el conductor de Pasa Montagna por Radio Rivadavia contó que vivió de cerca la internación de Lanata y que mantenía contacto con su familia. Además, expresó el impacto que le causó su fallecimiento. “Era una muerte que se esperaba, y me agarró fuera de Buenos Aires. Así que me vine en auto para acompañar a la familia y los amigos. Ya no existen los Lanatas”, expresó conmovido.

Finalmente, se mostró contento de participar del evento y destacó que, a pesar del crecimiento de los programas por streaming, “la radio sigue firme y con la magia intacta”.