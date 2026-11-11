FOTO: Nancy Pazos revela que no fue invitada a la misa del papa León XIV pero hubiera asistido

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- En la antesala de la misa que el papa León XIV celebrará frente a la Basílica de Luján este miércoles, la periodista Nancy Pazos abordó el escándalo relacionado con la "carpa VIP" montada en la misa del Monumento de los Españoles el pasado lunes.

Durante una conversación con Cristina Pérez, la conductora reveló que recibió una invitación oficial para participar de la misa en Luján, lo que le causó "sorpresa". En su relato, contrastó este evento con la misa organizada en el barrio porteño de Palermo, donde expresó: "Me traje mi mate y mis medialunas, porque acá no había nada... De VIP no creo que haya nada".

A pesar de esto, Pazos admitió que, de haber recibido una invitación a la misa polémica, habría asistido sin dudarlo: "Acá me invitaron y vine. En los otros lugares no me invitaron, si no hubiera ido".

Cuando Cristina Pérez le preguntó sobre la procedencia de su invitación, tras la controversia generada por la lista de "invitados VIP" en Palermo, Pazos respondió: "No tengo idea. No sé, me llegó una invitación de la privada del gobernador".

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la misa del papa León en el Monumento de los Españoles ha estado rodeada de polémica debido a la presencia de figuras del espectáculo —como Yanina Latorre, Analía Franchín, Claudia Villafañe y Pampita, entre otros— quienes ocuparon ubicaciones preferenciales, por encima de los fieles que esperaban durante horas.

En este contexto, Nancy Pazos destacó el mensaje del Sumo Pontífice: "Me parece que fue muy interesante y muy bien dicho, muy bien escritos los discursos". A pesar de no considerarse creyente, expresó su interés en asistir a la misa por su relevancia política: "Vengo a mirar algo que para mí tiene una gran impronta política. No soy creyente, pero soy muy respetuosa de las creencias".

Finalmente, concluyó: "Para mí esto es una crónica y yo voy a hacer mi programa de radio desde acá".