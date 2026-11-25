FOTO: El emotivo mensaje de Marta Fort en el aniversario de la muerte de Ricardo Fort.

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- La influencer Marta Fort dedicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales en memoria de su padre, Ricardo Fort, al cumplirse 13 años de su partida.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el empresario chocolatero, conocido en los medios como "El comandante", falleció el 25 de noviembre de 2013, a la edad de 45 años.

En su publicación, Marta compartió una imagen familiar y expresó su reflexión sobre la pérdida: "25/11, fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida".

La influencer continuó: "La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono. Adelantado, avasallante e irrepetible como lo fue mi papá".

En el momento de su fallecimiento, tanto ella como su hermano mellizo tenían apenas 9 años. Ricardo Fort murió a causa de un paro cardiorrespiratorio relacionado con una hemorragia digestiva masiva y un cuadro de sepsis generalizada. "13 años sin vos. Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos", reflexionó.

Además, agradeció por las enseñanzas y los valores que le dejó: "Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos".

En su emotivo mensaje, también compartió su deseo: "Cuánto daría por un abrazo más y por contarte todo lo que viví desde que te fuiste", lamentó.

Finalmente, confesó: "La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte".