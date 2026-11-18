Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- A solo cuatro meses de haber realizado el primer casting "para buscar novio", Marta Fort anunció que se separó de su pareja y ya ha iniciado una nueva audición, aunque Juan Manuel Rodríguez aún no estaba al tanto de la situación.

Mediante un breve mensaje en sus redes sociales, la hija de Ricardo Fort comunicó el fin de su relación con el joven uruguayo. A fines de julio, la copropietaria de la empresa de golosinas había compartido una imagen del influencer de 28 años.

En su mensaje de separación, Marta se refirió a la exposición del vínculo, que comenzó en agosto pasado, cuando expresó: "Como el chico es uruguayo y vive allá, y yo soy argentina, antes de que venga para acá lo quería quemar por si se presentaba una novia o un hijo perdido que reclamara algún bien o lo acusaran de ser un hijo de puta; me entero ahora".

"Quiero comunicar, así como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición son mucha información para inseguros. Así que, ¿seguimos con el casting?", agregó en su perfil de Instagram.

Horas más tarde, Rodríguez se pronunció en declaraciones televisivas y mencionó: "Me acabo de enterar por la historia —de Instagram— que me llamó mucho la atención porque siempre fui respetuoso, pero (...)".

La panelista "Pochi de Gossipeame" señaló que el joven le aseguró: "Había ciertas cuestiones que no coincidían, formas o cosas que no me hacían sentir cómodo". Sin embargo, añadió que no habría estado relacionado con la exposición mediática.